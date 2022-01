Le manque de sommeil peut affecter les performances professionnelles d'un employé pendant la journée. Et pour cause: la fatigue ronge sa motivation et sa bonne volonté. De nouvelles recherches montrent néanmoins que l'état d'esprit du salarié peut y remédier.

Une nouvelle étude menée par le spécialiste des sciences de l'organisation Jakob Stollberger (Vrije Universiteit Amsterdam) montre que le fait de croire que votre volonté est illimitée vous aide à rester efficace au travail, surtout les jours où vous manquez de sommeil. Pour ses recherches, il a analysé un échantillon de 214 employés sur une période de 1317 jours de travail.

Journée de travail productive

"S'il est bien connu qu'une bonne nuit de sommeil est cruciale pour être productif au travail, à l'inverse, on ne sait pas vraiment à quel point le manque de sommeil peut affecter l'efficacité des employés et ce que l'on peut faire pour y remédier", explique Jakob Stollberger. "D'une part, nos données montrent que le manque de sommeil réduit les ressources psychologiques telles que la volonté et la motivation. D'autre part, les données suggèrent également que l'état d'esprit des employés a une forte influence sur leurs performances, en particulier les jours où le sommeil fait défaut. Ainsi, croire que votre volonté est illimitée peut compenser une mauvaise nuit de sommeil et rendre votre journée de travail plus productive."

En revanche, les employés qui manquent de volonté sont beaucoup plus dépendants de la qualité de leur sommeil. Seule une nuit de sommeil complète leur permet de s'autoréguler et de récupérer pleinement pour démarrer une journée de travail productive.

L'étude porte sur l'effet d'une privation de sommeil courte ou occasionnelle.

Source:"Role of Regulatory, Affective, and Motivational Resources in the Adverse Spillover of Sleep in the Home Domain to Employee Effectiveness in the Work Domain". Universiteit van Wuppertal, Universiteit van Amsterdam en Aston University.

