Au fil du temps, nos capacités mémorielles ont tendance à diminuer. Si certaines activités permettent de les entretenir, la vie sociale est encore ce qui importe le plus.

Le nom de cette beauté blonde et glacée, qui jouait dans les films d'Alfred Hitchcock ? Vous l'avez sur le bout de la langue ! Ce produit de vaisselle que vous vous étiez promis d'acheter en faisant les courses ? Visiblement pas dans le sac à provisions. La dernière conquête de votre neveu ? Il semblerait que vous veniez de commettre un impair en l'appelant par le prénom de la précédente... Et vous voilà déjà à paniquer, à vous dire que vous perdez la tête et que vous commencez Alzheimer...

...