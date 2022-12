"J'ai toujours aimé nager mais, depuis quelques mois, j'attrape régulièrement des mycoses plantaires. Comment les traiter et vais-je devoir renoncer à la piscine?"

Il existe plusieurs sortes de mycoses plantaires, mais la plus courante se manifeste par l'apparition de petites peaux blanchâtres entre les orteils et/ou de petites crevasses. Ce type d'infection démarre en général entre le 4e et le 5e orteil, car ce sont les plus proches l'un de l'autre. Cet environnement chaud et humide crée un biotope idéal pour la mycose. "Si on ne la traite pas, l'infection risque de s'étendre aux autres orteils, voire aux mains, prévient Jan Gutermuth, dermatologue. S'il s'agit plutôt d'une rougeur, d'un dessèchement de la peau ou de la plante et des côtés du pied qui pèlent, on parle alors de "pied mocassin". Ce nom se réfère - vous l'aurez deviné - à la forme de ce type de chaussure. "Les mycoses plantaires sont sans danger mais peuvent être très gênantes, suscitant douleurs et démangeaisons, souligne le Pr Gutermuth. Sans compter qu'elles sont très contagieuses via un contact direct avec la peau. Les spores fongiques prolifèrent dans les piscines publiques, en particulier autour des bassins et dans les douches. Mais on peut aussi en attraper ailleurs." La bonne nouvelle, c'est que les mycoses plantaires se soignent en général sans difficulté. "Une crème ou une pommade azolée sur la zone atteinte donne de bons résultats en l'espace de quelques jours. Attention! Le traitement doit durer au moins deux à trois semaines, donc même après la disparition des symptômes, pour éviter toute récidive. Si vous arrêtez trop tôt, le champignon peut rester latent et recontaminer la peau." En cas de mycose plus sévère ou persistante, ou si vous en avez sur les mains ou dans les cheveux, une pommade ne suffira pas et vous devrez être traité avec un médicament oral. "Si le premier traitement n'a pas suffi, mieux vaut consulter un généraliste ou un dermatologue qui fera un contrôle approfondi. On confond parfois les mycoses plantaires avec de l'eczéma ou du psoriasis, qui se traitent, eux, d'une tout autre manière." Puis-je fréquenter la piscine si je suis sujet(te) aux mycoses plantaires? "Oui, les bénéfices santé de la natation dépassent de loin cet inconvénient. Vous pouvez limiter le risque d'infection en portant systématiquement des mules de piscine pour vous déplacer près du bassin ou dans les douches communes. On trouve aussi des chaussons ajustés en néoprène, mais il faut veiller à les nettoyer (et les sécher) soigneusement après chaque utilisation. En sortant de l'eau, séchez-vous soigneusement les pieds, y compris entre les orteils. En cas d'infection, ne partagez jamais vos serviettes de bain et changez-en très régulièrement."