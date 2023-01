On estime qu'un Belge sur quatre sera confronté à la dépression au cours de sa vie. Même si la maladie est de mieux en mieux prise en charge, les préjugés persistent. La dépression se manifeste souvent de façon très différente d'une personne à l'autre, ce qui retarde parfois le diagnostic.

Qui a déjà traversé un épisode dépressif, sait à quel point il est difficile de traduire en mots ce profond mal-être. Nombre d'artistes, d'auteurs et de philosophes s'y sont essayés, mais quand on les lit textes on se rend compte que la dépression peut prendre de visages différents. Ce trouble de l'humeur se caractérise par 9 symptômes, dont deux principaux, qui persistent pendant au moins deux semaines: une humeur maussade pendant la majeure partie de la journée et une perte de tout plaisir, de tout intérêt pour la quasi-totalité des activités, décrit le Pr Nathalie Vanderbruggen, responsable du service psychiatrie à l'UZ Brussel. Ces symptômes s'accompagnent de troubles physiques et émotionnels, comme le fait de manger moins ou plus, de la fatigue, des insomnies, un état d'agitation, des idées noires, une tendance à agir plus lentement, ainsi que des problèmes de concentration ou de mémoire. Parfois la personne culpabilise ou se dévalorise, voire a des pensées suicidaires. En termes de gravité, cela peut varier, mais la dépression a toujours un impact négatif sur la qualité de vie. Il arrive que les symptômes soient moins prononcés et que la personne tienne le coup, mais la dépression peut aussi vous clouer au lit." En général, une première dépression survient entre 20 et 30 ans. Les femmes sont deux fois plus concernées que les hommes. Il s'agit d'une combination de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Certaines personnes sont génétiquement plus à risque de faire une dépression. Mais certains médicaments, l'abus d'alcool et certains maladies, comme le diabète, l'hypothyroïdie, un problème aux glandes surrénales, des douleurs chroniques ou une affection cardiovasculaire sont des causes biologiques possibles. Les personnes qui ont fait un infarctus courent un risque accru de dépression dans les mois qui suivent. Idem aux périodes de variations hormonales, par exemple pendant la ménopause. Parfois il suffit de rétablir l'équilibre hormonale pour faire disparaître les symptômes dépressifs. Une constante ressort des études scientifiques menées sur la dépression: elle est très souvent précédée d'un événement stressant, comme le décès du conjoint, la perte d'un emploi, une diminution des capacités physiques, une maladie... Mais ce n'est pas parce que vous êtes plus vulnérable que vous allez développer une dépression. Cela dépend beaucoup de la personnalité de chacun. Si vous êtes moins apte à vous sortir d'une situation compliquée, que vous êtes plutôt pessimiste, perfectionniste ou de nature angoissée, le risque est plus grand. Alors que si vous êtes résilient et optimiste, vous serez moins sujet à la dépression. Mais cela peut arriver à n'importe qui. Oui, nous recevons en consultation des gens dépressifs qui disent pourtant n'avoir aucun problème spécifique. Mais en creusant la question, on se rend compte en général qu'il y a bel et bien des causes biologiques ou psychosociales, un traumatisme dans l'enfance ou un stress de longue durée. C'est une maladie qui surgit rarement sans raison. Certaines substances cérébrales se comportent autrement en cas de dépression. Il s'agit des neurotransmetteurs (des sortes de messagers), à savoir la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Ce sont eux qui assurent la transmission des signaux entre les cellules nerveuses du cerveau. Il suffit d'un déséquilibre pour qu'on se sente moins bien et qu'on développe des symptômes anxieux et/ou dépressifs. Les antidépresseurs sont des médicaments qui agissent sur les neurotransmetteurs et déclenchent des processus qui, au final, permettent l'activation d'un plus grand nombre de nutriments pour les neurones, favorisant la transmission des stimuli nerveux. L'une des difficultés est que, chez une personne âgée, les symptômes classiques de la dépression - fatigue, baisse d'énergie, troubles de la concentration ou de la mémoire - sont généralement mis sur le compte de l'âge. Chez elle, la dépression s'installe le plus souvent de manière insidieuse et seul quelqu'un de très observateur se rendra compte d'un changement d'attitude, comme le fait de négliger son apparence, par exemple. Les personnes âgées signalent davantage de symptômes physiques, notamment des douleurs, des vertiges, une oppression de la poitrine, des palpitations... Le fait d'avoir des idées noires n'est pas systématique, ils seront plutôt apathiques ou résignés. En présence d'autres personnes, quand ils ont de la visite, ils ressentent une certaine joie qui peut masquer un problème sous-jacent de dépression, et la famille ne se rend compte de rien. Le drame, c'est que la personne dépressive s'en veut et culpabilise. Surtout que les proches ont tendance à y aller de leurs encouragements et conseils bien intentionnés, comme "Allez, je t'emmène faire les boutiques" ou "Mais prend des vacances!" Or, cela ne sert strictement à rien, sinon à aggraver le sentiment de culpabilité en donnant à la personne l'impression qu'elle n'en fait pas assez pour s'en sortir. Malgré les campagnes d'information, on continue de stigmatiser les maladie mentales, dont la dépression. Les personnes qui présentent des troubles mentaux sont toujours victimes de discrimination lorsqu'elles souscrivent une assurance solde restant dû ou une assurance hospitalisation. Le revenu garanti en cas de maladies mentales n'est que de deux ans, alors qu'il est de cinq ans pour les maladies somatiques.Une dépression peut, en effet, passer toute seule. Un tiers des personnes souffrant de dépression légère à modérée sont guéries au bout de six mois. Dans la moitié des cas, il faut compter une an. Mais en attendant, la dépression provoque d'énormes souffrances, elle impacte fortement l'image de soi et la vie quotidienne, entraînant une incapacité de travail, des problèmes relationnels, une incapacité à assumer son rôle de conjoint ou de parent. Le désespoir et le sentiment que plus rien ne sera comme avant peuvent être si forts que certaines personnes ont des pensées suicidaires, voire passent à l'acte. Il est primordial de se faire aider le plus vite possible. En cas de dépression légère, vous irez déjà mieux en prenant du temps pour vous, par exemple en faisant un peu plus de sport, en vous inscrivant à un cours de yoga ou de pleine conscience, en améliorant votre hygiène de sommeil, en mangeant sainement et en limitant l'alcool. Si les symptômes dépressifs sont plus prononcés, une psychothérapie est recommandée. Cela n'aide pas à court terme, mais les avantages seront bien plus durables que la prise d'antidépresseurs, parce que ce type de thérapie vous aide à mieux comprendre votre propre fonctionnement et à développer vos compétences, afin de mieux gérer les situations de stress. Pour les dépressions sévères, on obtient les meilleurs résultats en associant médication et psychothérapie. Quand le problème est profondément ancré, parler peut être difficile. Les médicaments aideront d'abord à combattre le pire, afin que la personne puisse s'ouvrir à une thérapie par la parole. Les antidépresseurs agissent à relativement court terme, au bout de trois à quatre semaines. Les antidépresseurs ne fonctionnent que chez un peu plus de la moitié des patients. Si un antidépresseur n'apporte pas d'amélioration après six semaines environ, il faut en discuter avec son médecin pour voir s'il ne faudrait pas augmenter la dose ou passer à une autre classe de médicaments. Mais il est impossible de dire à l'avance qui répondra favorablement à un antidépresseur particulier. Il n'existe aucun biomarqueur pour cela. Il est important de prendre les antidépresseurs pendant une période suffisamment longue. Soit minimum six mois, mais le mieux est de poursuivre le traitement pendant un an. Ce n'est que lorsque les symptômes ont disparu depuis un certain temps et qu'il n'y a plus aucun symptôme résiduel que vous pouvez commencer à réduire progressivement votre consommation, toujours en accord avec votre médecin. Le suivi doit être régulier, car certaines personnes présentent des symptômes de manque. Dans certains cas, il peut être nécessaire de poursuivre le traitement pendant beaucoup plus longtemps. Il n'est pas rare de voir des patients prendre leurs antidépresseurs pendant des années. Cela ne crée pas d'accoutumance, mais il peut y avoir des effets secondaires comme une humeur morose ou une perte de libido. Ces inconvénients doivent être pris en compte dans la décision de poursuivre ou non la médication. Si les antidépresseurs n'aident pas suffisamment, on peut se tourner vers les techniques de neuromodulation. Pour les personnes souffrant de troubles dépressifs très lourds (par exemple, avec des symptômes psychotiques), l'électroconvulsivothérapie (ECT ou électrochocs) peut apporter un soulagement. L'ECT est le traitement neurobiologique le plus efficace de la dépression. On anesthésie brièvement le patient pour lui administrer une impulsion électrique qui crée une décharge dans le cerveau. Cette approche suscite encore pas mal de préjugés, car l'ECT est souvent diabolisée dans les médias et dans les films (notamment Vol au-dessus du nid de coucou). La stimulation magnétique transcrânienne (SMT), une technique plus récente et très prometteuse, consiste à "modifier " la fonction des cellules nerveuses au niveau du cortex cérébral par une activité électromagnétique. Cela peut se faire sans anesthésie et les résultats sont assez bons en cas de troubles obsessionnels compulsifs et de dépression. Pour la dépression chez les personnes âgées, la SMT s'avère même aussi efficace que les antidépresseurs. Bien qu'il n'y ait pratiquement aucune contre-indication, cette technique n'est pas encore remboursée en Belgique. Dans ce domaine, des programmes de recherche - assez prometteurs - ont été lancés et pourraient constituer un outil supplémentaire dans le traitement de la dépression résistante aux traitements classiques. Ces substances ont un mécanisme d'action différent de celui des antidépresseurs, mais on ne sait pas encore grand-chose à leur sujet. L'avenir nous le dira...