Le tabac crée une forte dépendance mais il existe des méthodes efficaces pour arrêter sans laisser de prise aux kilos.

Mais pourquoi est-ce si difficile d'arrêter ? " Fumer est bien plus qu'une mauvaise habitude, c'est une véritable forme de toxicomanie qui provoque une accoutumance physique et mentale ", insiste le Dr Marc Meysman, pneumologue (UZ Brussel). La nicotine, très addictive, provoque l'asservissement physique. Mais il ne faut pas sous-estimer la composante psychologique. " Pour de nombreux fumeurs, la cigarette est associée à des rituels et des moments agréables... Du coup, ils ont tendance à retenir le positif et à oublier les aspects négatifs : pas de sortie ou de soirée entre amis sans cigarette. Trop de pression au boulot ? Une dose de nicotine, et ça va mieux. Ce genre d'associations d'idées entretient l'habitude de fumer et n'incite pas à arrêter. "

...