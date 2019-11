Sécheresse vaginale, infections, fuites urinaires: la ménopause s'accompagne de changements hormonaux qui peuvent avoir diverses répercussions dans la sphère intime. Une bonne hygiène doit parfois s'accompagner de traitements spécifiques.

La ménopause se caractérise par l'arrêt du fonctionnement ovarien et donc par l'arrêt de la production des hormones féminines comme les oestrogènes. Outre l'arrêt des règles et les fameuses bouffées de chaleur, ces changements hormonaux provoquent des modifications au niveau de la sphère intime. L'équilibre de la flore vaginale, qui abrite de bonnes et de mauvaises bactéries, peut être fragilisé, favorisant les mycoses et les infections urinaires. De bonnes habitudes d'hygiène sont donc essentielles !

...