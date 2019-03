Ménopause : comment identifier les symptômes moins connus

Il y a les bouffées de chaleur, etc. Mais il y aussi d'autres plaintes qui peuvent survenir et qui ne sont pas immédiatement identifiées comme liées à cette période la vie.

Une récente enquête de la Société belge de la Ménopause (BMS) dévoile des résultats plutôt déconcertants. Si les médecins lient avant tout la ménopause aux bouffées de chaleur, à la sécheresse vaginale et à une baisse de la libido, les femmes, elles, évoquent davantage insomnies et douleurs articulaires. " Il y a en effet encore des symptômes sous-estimés, voire mal traités ", confirme le Pr Herman Depypere, gynécologue et spécialiste de la ménopause.

