Surdosage, erreur de produit, médicament périmé... Le Centre Antipoisons reçoit chaque année des milliers d'appels (10.314 appels en 2020) pour une erreur survenue dans l'utilisation d'un médicament.

Chez l'adulte ce sont les médicaments du système nerveux (somnifères, antidépresseurs...), les médicaments du système cardiovasculaire et les antidouleurs qui sont le plus souvent impliqués.

Les erreurs les plus courantes sont:

Erreur dans l'utilisation de la pipette doseuse : surdosage par confusion entre l'échelle correspondant au poids de l'enfant et celle des millilitres. Par exemple, administration de 6 ml d'un sirop au lieu de la quantité pour un enfant de 6 kg.

: surdosage par confusion entre l'échelle correspondant au poids de l'enfant et celle des millilitres. Par exemple, administration de 6 ml d'un sirop au lieu de la quantité pour un enfant de 6 kg. Erreur dans l'utilisation des cuillères-mesures fournies avec les sirops, utilisation d'une cuillère à café ou à soupe au lieu de la cuillère mesure.

fournies avec les sirops, utilisation d'une cuillère à café ou à soupe au lieu de la cuillère mesure. Erreur dans le comptage des gouttes .

. Utilisation chez le jeune enfant d'une préparation destinée à un enfant plus grand ou à un adulte: suppositoire pour enfant donné à un bébé, suppositoire pour adulte à un enfant.

pour enfant donné à un bébé, suppositoire pour adulte à un enfant. Manque de concertation : administration d'une dose du même médicament par des personnes différentes à quelques instants d'intervalle.

: administration d'une dose du même médicament par des personnes différentes à quelques instants d'intervalle. Mauvaise compréhension des instructions données par le médecin ou le pharmacien .

des instructions données par le médecin ou le . Mauvaise compréhension de la notice .

de la . Posologie inhabituelle d'un médicament: médicament à prendre une fois par semaine pris une fois par jour.

d'un médicament: médicament à prendre une fois par semaine pris une fois par jour. Les erreurs de produit surviennent souvent le soir ou la nuit : la fatigue, un éclairage insuffisant, une mauvaise vue expliquent la confusion entre des emballages similaires: désinfectant et sirop pour la toux par exemple.

: la fatigue, un éclairage insuffisant, une mauvaise vue expliquent la confusion entre des emballages similaires: désinfectant et sirop pour la toux par exemple. Chez le patient âgé , les troubles de la mémoire peuvent conduire à prendre plusieurs fois un médicament.

, les troubles de la mémoire peuvent conduire à prendre plusieurs fois un médicament. Les douleur intenses (rage de dent) incitent à la prise répétées de fortes doses d'antidouleurs à intervalles rapprochés. Cela peut rapidement provoquer une intoxication grave: il faut consulter un médecin sans tarder.

Lire aussi | Bien prendre ses médicaments

Source: Centre anti poisons

Chez l'adulte ce sont les médicaments du système nerveux (somnifères, antidépresseurs...), les médicaments du système cardiovasculaire et les antidouleurs qui sont le plus souvent impliqués.Les erreurs les plus courantes sont:Source: Centre anti poisons