Alors qu'un nouveau pic de contaminations au Covid vient être atteint mais que la prudence reste de mise en raison de l'arrivée de nouveaux variants, le SPF Santé publique a mis en place un plan hiver Covid pour les prochains mois. Voici les règles à suivre.

Les auto-tests seront privilégiés aux tests PCR

Une nouvelle stratégie de testing a été annoncée pour cet hiver.

En cas de symptômes: si une personne présente des symptômes que l'on retrouve fréquemment dans les infections au Covid (rhume, symptômes grippaux, etc.), cette personne doit faire un auto-test. "On demande aussi aux personnes, en dehors du testing, de faire attention si elles se sentent malades. Il faut dans ce cas avoir la politesse sociale de rester chez soi ou du moins, de se protéger et de protéger les autres en portant un masque dans l'attente de passer un auto-test", a ajouté Yves Van Laethem.

Si le test s'avère positif , il ne faut plus passer de test PCR mais rester sept jours en isolement suivis de trois jours de port du masque buccal lorsque l'on sort de son domicile.

, il ne faut plus passer de test PCR mais rester sept jours en isolement suivis de trois jours de port du masque buccal lorsque l'on sort de son domicile. S'il est négatif, il est recommandé de rester chez soi et de porter le masque buccal lorsque l'on sort tant que les symptômes subsistent. Cette règle est valable pour les personnes à partir de 6 ans.

Si les symptômes persistent ou s'aggravent au-delà de cinq jours, il est demandé de consulter son médecin traitant. Celui-ci décidera au cas par cas s'il faut se faire retester et si oui, le type de test qu'il faut passer.

Cas contact: l'auto-test est fortement recommandé en cas de contact rapproché (au sein du même foyer par exemple) avec des personnes fortement immunodéprimées ou lorsque l'on est prestataire de soins.

Le port du masque conseillé

Le masque est conseillé dans les transports en commun et les autres lieux en intérieur fort fréquentés. Les personnes à la santé fragile doivent privilégier des masques FFP2.

La 4e dose recommandée pour les plus de 50 ans

La vaccination du deuxième booster est conseillée chez les personnes immunodéprimées et chez les personnes de plus de 50 ans, pour obtenir une meilleure protection.

Visites toujours possibles en maison de repos

Pour l'instant, "il n'est absolument pas question d'interdire les visites en maison de repos, hors cluster spécifique", a assuré la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, interrogée sur le sujet par plusieurs députés.

Une dizaine de maisons de repos wallonnes comptent actuellement un cluster de 10 cas et plus de Covid. Et au 12 octobre, 87 institutions toutes catégories confondues annonçaient au moins un cas de contamination.

Selon la ministre, "la vaccination en maison de repos est très bien suivie, avec un taux de vaccination de 74% en 4e dose alors que la vaccination est encore en cours, que certains médecins ont encodé leurs vaccinations sous leur numéro INAMI plutôt que celui de la maison de repos et que 45.000 doses permettant de vacciner 90% des résidents ont été distribuées."

