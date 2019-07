Manger pour mieux s'hydrater : quels fruits et légumes préférer ?

Il nous arrive parfois de passer plusieurs heures sans boire une seule goutte d'eau. Et pourtant, s'hydrater est très important pour la santé, surtout quand il fait chaud. Certains aliments sont riches en eau, et pourront donc remplacer la tasse de thé ou le verre d'eau. Top 10 des fruits et légumes pour s'hydrater l'été.

Les légumes en crudité Tous les légumes sont généralement riches en eau, mais à la cuisson, une bonne partie du liquide s'évapore. C'est pourquoi il est important de consommer des légumes en crudités, comme le concombre, la tomate, ou la salade. Sans compter que leur teneur en vitamines ou en fibres est un bonus non négligeable. TOP 10 des légumes : Le concombre : 97% d'eau La laitue : 95,8% d'eau Le radis : 95,4% d'eau Le céléri : 95,3% d'eau La tomate : 94,6% d'eau La courgette : 94,1% Le poivron (vert de préférence) : 93,9% d'eau Le navet : 93,2% d'eau Le champignon : 93,2% d'eau La bette : 93,2% d'eau © Getty Images/iStockphoto Les agrumes et les fruits aqueux Beaucoup pensent que la pastèque arrive en tête du classement des fruits les plus gorgés d'eau, mais ce sont pourtant bien les fraises et les caramboles qui désaltèrent le plus. TOP 10 des fruits : La fraise : 91,6% d'eau La carambole : 91,4% d'eau La pastèque : 91,1% d'eau Le melon : 91,1% d'eau Le pomelo : 89,8% d'eau Le citron : 89,2% d'eau La pêche : 88% d'eau La groseille : 87,9% d'eau La nectarine : 87,8% d'eau La papaye : 87,7% d'eau Carambole © Getty Images/iStockphoto Sources: Ciqual et Quoi dans mon assiette?