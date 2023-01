Pour la première fois, il est scientifiquement prouvé qu'un régime personnalisé basé sur votre profil métabolique est meilleur pour la santé. Il s'agit d'une étape importante vers la mise en oeuvre d'interventions nutritionnelles plus efficaces pour prévenir les maladies chroniques.

Cette conclusion se fonde sur des années de recherche au cours desquelles des institutions publiques telles que l'UMC+ de Maastricht (MUMC+) et l'université de Wageningen ont uni leurs forces à celles de diverses institutions de recherche et entreprises du secteur alimentaire.

Personnalisé

Dans la pratique, l'alimentation personnalisée est déjà souvent supposée avoir des effets positifs, mais pour l'instant, aucune réelle recherche scientifique ne pouvait expliquer le fonctionnement ni les effets d'un tel régime. Les chercheurs dirigés par le professeur Ellen Blaak (MUMC+) ont donc réalisé une étude pour laquelle 242 participants ont suivi un programme nutritionnel pendant trois mois, adapté à leur profil métabolique. Le régime alimentaire recommandé était conforme aux directives de bonne nutrition du Conseil néerlandais de la santé. Avant et après ce programme, le métabolisme du glucose et des graisses ainsi que la sensibilité à l'hormone insuline ont été mesurés dans chaque cas. L'insuline joue un rôle important dans la régulation du métabolisme des sucres. Ce sont des marqueurs importants pour évaluer le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. L'étude n'a donc pas porté sur le poids corporel et la perte de poids.

Profil métabolique

Les participants ont été divisés en deux groupes en fonction de leur profil métabolique. Le fonctionnement du métabolisme diffère en effet d'une personne à l'autre. La classification était basée sur la façon dont l'insuline fait son travail dans le foie et les muscles. Lorsque les fonctions de l'insuline sont altérées, les cellules de l'organisme sont moins capables ou incapables de contrôler les taux de sucre dans le sang, ce qui peut éventuellement entraîner un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Les participants ont ensuite bénéficié d'un programme nutritionnel personnalisé basé sur un tirage au sort.

On a constaté que les personnes moins sensibles à l'action de l'insuline dans les muscles bénéficiaient davantage d'une alimentation relativement riche en protéines (par exemple, beaucoup de produits laitiers et de noix) et en fibres alimentaires (par exemple, les produits céréaliers complets et les légumes) et pauvre en graisses. En revanche, les participants dont l'action de l'insuline dans le foie était altérée ont davantage bénéficié d'un régime riche en acides gras monoinsaturés (par exemple, beaucoup d'huile d'olive et de noix).

Maladie chronique

Tous les sujets étaient en surpoids (IMC supérieur à 25) et présentaient des perturbations métaboliques, mais pas encore de diabète ou de maladie cardiovasculaire. Grâce à des interventions nutritionnelles ciblées, ces personnes peuvent améliorer leur métabolisme et réduire ainsi le risque de maladies chroniques, comme le diabète de type 2. Ellen Blaak: "Prenons l'exemple du diabète, l'une des maladies chroniques les plus courantes. Nous avons un grand besoin d'interventions préventives fondées sur la science pour améliorer la santé et réduire le risque de diabète ainsi que d'autres maladies chroniques."

Interventions centrées sur la personne

Les résultats de cette étude ouvrent la voie à des interventions plus spécifiques, déclare Blaak : "C'est la première étude qui montre que l'adaptation de l'alimentation au profil métabolique d'une personne améliore davantage sa santé que le respect des recommandations diététiques générales. Ces profils métaboliques peuvent être déterminés à partir d'un simple test de glycémie. Cela offre des perspectives de thérapies personnalisées dans un avenir proche. Dans le cadre de la recherche de suivi, nous voulons déterminer d'autres types de profils métaboliques et étudier davantage les effets des interventions nutritionnelles ainsi que les modifications du mode de vie. Les tests permettant d'en mesurer les propriétés devront également être perfectionnés. Il pourrait s'agir d'un simple diagnostic ou d'un auto-test de votre type de métabolisme. Cela signifie qu'à plus long terme, les patients pourront obtenir des conseils nutritionnels plus personnalisés ou faire des choix alimentaires adaptés à leur profil, ce qui les aidera à améliorer leur santé et à prévenir les maladies chroniques."

Source: Cell Metabolism, Université de Wageningen, MUMC+

Cette conclusion se fonde sur des années de recherche au cours desquelles des institutions publiques telles que l'UMC+ de Maastricht (MUMC+) et l'université de Wageningen ont uni leurs forces à celles de diverses institutions de recherche et entreprises du secteur alimentaire.Dans la pratique, l'alimentation personnalisée est déjà souvent supposée avoir des effets positifs, mais pour l'instant, aucune réelle recherche scientifique ne pouvait expliquer le fonctionnement ni les effets d'un tel régime. Les chercheurs dirigés par le professeur Ellen Blaak (MUMC+) ont donc réalisé une étude pour laquelle 242 participants ont suivi un programme nutritionnel pendant trois mois, adapté à leur profil métabolique. Le régime alimentaire recommandé était conforme aux directives de bonne nutrition du Conseil néerlandais de la santé. Avant et après ce programme, le métabolisme du glucose et des graisses ainsi que la sensibilité à l'hormone insuline ont été mesurés dans chaque cas. L'insuline joue un rôle important dans la régulation du métabolisme des sucres. Ce sont des marqueurs importants pour évaluer le risque de diabète et de maladies cardiovasculaires. L'étude n'a donc pas porté sur le poids corporel et la perte de poids.Les participants ont été divisés en deux groupes en fonction de leur profil métabolique. Le fonctionnement du métabolisme diffère en effet d'une personne à l'autre. La classification était basée sur la façon dont l'insuline fait son travail dans le foie et les muscles. Lorsque les fonctions de l'insuline sont altérées, les cellules de l'organisme sont moins capables ou incapables de contrôler les taux de sucre dans le sang, ce qui peut éventuellement entraîner un diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. Les participants ont ensuite bénéficié d'un programme nutritionnel personnalisé basé sur un tirage au sort. On a constaté que les personnes moins sensibles à l'action de l'insuline dans les muscles bénéficiaient davantage d'une alimentation relativement riche en protéines (par exemple, beaucoup de produits laitiers et de noix) et en fibres alimentaires (par exemple, les produits céréaliers complets et les légumes) et pauvre en graisses. En revanche, les participants dont l'action de l'insuline dans le foie était altérée ont davantage bénéficié d'un régime riche en acides gras monoinsaturés (par exemple, beaucoup d'huile d'olive et de noix).Tous les sujets étaient en surpoids (IMC supérieur à 25) et présentaient des perturbations métaboliques, mais pas encore de diabète ou de maladie cardiovasculaire. Grâce à des interventions nutritionnelles ciblées, ces personnes peuvent améliorer leur métabolisme et réduire ainsi le risque de maladies chroniques, comme le diabète de type 2. Ellen Blaak: "Prenons l'exemple du diabète, l'une des maladies chroniques les plus courantes. Nous avons un grand besoin d'interventions préventives fondées sur la science pour améliorer la santé et réduire le risque de diabète ainsi que d'autres maladies chroniques."Les résultats de cette étude ouvrent la voie à des interventions plus spécifiques, déclare Blaak : "C'est la première étude qui montre que l'adaptation de l'alimentation au profil métabolique d'une personne améliore davantage sa santé que le respect des recommandations diététiques générales. Ces profils métaboliques peuvent être déterminés à partir d'un simple test de glycémie. Cela offre des perspectives de thérapies personnalisées dans un avenir proche. Dans le cadre de la recherche de suivi, nous voulons déterminer d'autres types de profils métaboliques et étudier davantage les effets des interventions nutritionnelles ainsi que les modifications du mode de vie. Les tests permettant d'en mesurer les propriétés devront également être perfectionnés. Il pourrait s'agir d'un simple diagnostic ou d'un auto-test de votre type de métabolisme. Cela signifie qu'à plus long terme, les patients pourront obtenir des conseils nutritionnels plus personnalisés ou faire des choix alimentaires adaptés à leur profil, ce qui les aidera à améliorer leur santé et à prévenir les maladies chroniques."Source: Cell Metabolism, Université de Wageningen, MUMC+