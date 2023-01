En Belgique, il est généralement d'usage de manger froid à midi et chaud le soir. Mais ne vaudrait-il pas mieux faire l'inverse?

Contrairement au Français et à l'Espagnol, le Belge n'est, statistiquement, pas un grand adepte de l'heure de table. Par facilité, il expédie le plus souvent sa pause de midi en quelques dizaines de minutes, avec un sandwich, préférant opter pour un plat chaud le soir. Et ce, même s'il existe une rumeur selon laquelle ce repas "complet" ferait davantage grossir ou empêcherait de bien dormir lorsqu'il est pris en fin de journée. Qu'en est-il réellement? "La manière dont nous nous alimentons est influencée par des codes culturels et historiques, répond Serge Pieters, professeur de diététique à la Haute-Ecole Léonard de Vinci. C'est notamment le cas pour le nombre de repas chauds quotidiens et le moment où ils sont consommés dans la journée: c'est artificiel et variable suivant les régions du monde. La cuisson rend certes les aliments plus digestes mais, physiologiquement, nous n'avons pas besoin de les manger chauds. Et, de l'autre côté, il n'existe aucune contre-indication au fait de manger chaud le soir, ou même deux fois par jour." Si le repas chaud en soirée a mauvaise presse, c'est souvent parce que nous avons tendance à mal répartir nos apports caloriques quotidiens, en prévoyant des portions trop importantes, déséquilibrées et/ou trop riches en fin de journée. En réalité, l'idéal pourrait bien être de manger chaud... midi et soir. Deux études publiées en 2020, l'une menée par la Western Washington University, l'autre par l'Ecole de Management de Grenoble, ont objectivé que les préparations chaudes sont plus rassasiantes que les aliments froids. Les personnes consommant un repas froid mangent ainsi jusqu'à 30% de calories en plus que leurs commensaux devant souffler sur leur assiette. Elles sont aussi plus enclines à compléter leur repas par un dessert ou une petite douceur. Malheureusement, il n'est pas toujours techniquement possible d'opter pour un repas chaud! Faute de mieux, les auteurs soulignent dès lors l'importance d'accompagner un repas froid d'une soupe ou de le clôturer par un thé, un café ou une tisane brûlants, histoire de se "caler" plus facilement l'estomac.