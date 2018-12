Mal au dos sans raison ?

Bouger ! Cette nouvelle approche dans le traitement des lombalgies est née d'une constatation : trop de patients recourent à une opération du dos sans résultats satisfaisants. Or, en Belgique, les opérations de ce type sont nettement plus fréquentes que dans les pays voisins. " Le Centre fédéral d'expertise des soins de santé (KCE) a édicté l'an passé de nouvelles règles à suivre. L'accent est mis désormais sur une approche multidisciplinaire, avec le recours éventuel à des disciplines ciblées : médecine physique et réadaptation (MPR), neurochirurgie, médecine orthopédique, prise en charge de la douleur, kinésithérapie et ergothérapie. C'est un peu comparable à ce qui se fait depuis des années en oncologie, avec les cliniques du sein où chaque patiente est suivie par une équipe ", expliquent le Pr Gaëtane Stassijns, le Dr Guido Vyncke (médecine physique), le Dr Jef Michielsen (chirurgien orthopédique) et le Dr Niels Kamerling (neurochirugien) attachés au Spine Unit de l'UZ Antwerpen.

...