Le covid est principalement associé à des symptômes tels que la toux, l'essoufflement et la perte d'odorat, mais l'estomac et les intestins peuvent également être affectés par des symptômes tels que des nausées et des diarrhées. Le virus a parfois des effets sur la flore intestinale. C'est pourquoi la nutrition peut jouer un rôle dans le rétablissement après une infection.

Certains se remettent rapidement sur pied, mais de nombreuses personnes mettent beaucoup de temps à se rétablir complètement d'une infection au covid. Ils doivent souvent faire face à des symptômes tels que la fatigue, l'essoufflement, des problèmes de mémoire et un brouillard cérébral qui peuvent souvent durer plusieurs mois. La nutrition peut néanmoins favoriser ce processus de rétablissement. "Tout comme la grippe, la flore intestinale peut aussi être affectée par une infection au covid, ce qui a des conséquences sur la digestion et sur le fonctionnement d'autres organes comme les poumons et le cerveau", explique la nutritionniste et diététicienne Christine Tobback.

"Une flore intestinale endommagée a également des conséquences sur la muqueuse intestinale, qui peut s'irriter. Les nutriments sont alors moins bien absorbés et les substances toxiques qui n'ont pas leur place dans notre corps peuvent provoquer ou intensifier des réactions inflammatoires. La production de substances bénéfiques par les bactéries intestinales devient également plus difficile. Les intestins sont ainsi moins à même de remplir leur fonction de protection du système immunitaire. C'est pourquoi il est préférable de commencer le processus de guérison en relançant la flore intestinale."

La variété est la clé

Pendant cette phase de rétablissement, il s'agit de relancer la digestion et d'apporter à votre corps toutes les protéines, les glucides, les graisses, les liquides, les minéraux et les vitamines nécessaires. L'infection a souvent épuisé les réserves dont dispose l'organisme. "Les protéines sont essentielles à la production d'anticorps, d'enzymes et d'hormones, entre autres. Il est préférable de les prélever sur différentes sources, tant animales que végétales.

Les milkshakes protéinés peuvent être une alternative intéressante. Ici aussi, la variété est un atout. Préparez votre milkshake en mélangeant des boissons lactées végétales comme le lait de riz ou de soja avec du lait de vache. La variété apporte non seulement des nutriments supplémentaires, mais réduit également le risque d'intolérances. Lorsque votre corps est affaibli, il est préférable de ne pas avoir de telles réactions. Appliquez le même principe de diversité à votre choix de légumes, de fruits et de céréales. Par exemple, dans la même assiette, mélangez différents types de produits comme le quinoa et le riz, ou l'épeautre et le millet. D'un seul coup, votre repas devient plus intéressant, plus coloré et plus riche en nutriments."

Pics de sucre

Le sucre, qui fournit un apport énergétique rapide, semble intéressant pour lutter contre la fatigue. "Mais il vaut mieux limiter cela autant que possible", prévient Christine Tobback. "Après une infection grave, les réserves de glycogène (sucre) dans les muscles et le foie sont épuisées. Pour reconstituer ces réserves, il est préférable d'éviter le phénomène des fluctuations de la glycémie provoqué par les sucres rapides. Ces pics soudains de glycémie rendent difficile leur stockage et ralentissent donc votre rétablissement. Vous vous sentirez fatigué plus longtemps.

La caféine provoque un effet de pic similaire, il est donc préférable de la remplacer par une tisane, une soupe ou un déca. Si vous mangez quelque chose de sucré, ajoutez-y un peu d'huile ou de graisse froide pour ralentir l'absorption du glucose. Manger de petites portions réparties dans la journée permet également de limiter ces fluctuations."

Des produits frais

Cuisinez autant d'aliments frais que possible et bannissez les aliments transformés de votre assiette. Votre flore intestinale vous en remerciera. "Cela n'a pas besoin d'être un repas complexe. Car si vous êtes fatigué et que vous devez vous débrouiller seul, vous n'aurez pas beaucoup d'énergie pour le faire. Pendant la phase de rétablissement, il suffit d'une simple soupe aux légumes accompagnée de riz ou de pommes de terre bouillis ou même de nouilles de riz avec des légumes cuits à la vapeur. Les aliments transformés contiennent généralement des conservateurs ou des acides gras trans. Ceux-ci perturbent les substances anti-inflammatoires de l'organisme."

Si possible, essayez de faire un peu d'exercice tous les jours. Si cela ne fonctionne pas, les exercices de respiration sont un excellent complément. "S'il y a un réel manque de certaines substances dans votre sang, vous pouvez prendre des compléments alimentaires en concertation avec votre médecin. Mais avant de commencer à prendre des compléments alimentaires, votre digestion doit être plus ou moins revenue à la normale. Sinon, certaines vitamines et certains minéraux sont à peine absorbés et ont donc peu d'effet.

