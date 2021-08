Peu importe la météo, l'être humain transpire. C'est un processus naturel. Mais en été, quand il fait chaud, la transpiration peut rapidement devenir odorante et incommodante. Quelques astuces pour limiter les mauvaises odeurs.

Aisselles, pieds, dos, poitrine... La transpiration est devenue un véritable calvaire et vous n'osez plus sortir de chez vous avec un t-shirt clair de peur de voir apparaître des taches disgracieuses sous vos bras ou dans le creux de votre dos? Pire encore, c'est l'odeur qui vous embarrasse? Des solutions existent pour limiter les risques de transpiration et lutter contre les mauvaises odeurs.

Pourquoi transpire-t-on?

La transpiration est nécessaire pour rafraîchir notre organisme exposé à la chaleur et réguler la température corporelle. La transpiration est produite par les glandes sudoripares:

Le front, les pieds, les mains... : ce sont les glandes sudoripares eccrines qui sécrètent la sueur de ces zones. Elles assurent la thermorégulation du corps. Cette sueur est composée d'un mélange d'eau (99%) et de sel.

: ce sont les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur de ces zones. Elles assurent la thermorégulation du corps. Cette sueur est composée d'un mélange d'eau (99%) et de sel. Les aisselles, les parties génitales... : ce sont cette fois-ci les glandes sudoripares apocrines qui sont responsables de la production de la transpiration. Elles sont davantage liées aux émotions et agissent sous l'influence du système hormonal. Cette sueur est composée de molécules organiques (lipides et protéines), dont des phéromones.

Les bons gestes

Une bonne hygiène

À la surface de la peau, la sueur sécretée par les glandes apocrines va entrer en contact avec de nombreuses bactéries microscopiques, qui vont la faire "macérer". Les bactéries vont en effet transformer les acides gras de la transpiration en acides gras volatils. Ce sont ces derniers qui rendent la transpiration malodorante. Pour éviter ce problème, il faut donc se laver régulièrement afin de "nettoyer" la sueur et éliminer les bactéries.

L'idéal est de se laver au minimum une fois par jour. Utilisez un savon doux et prenez le temps de bien vous sécher en sortant de la douche. Vous éviterez ainsi la prolifération de bactéries et de champignons qui ont tendance à se développer sur une peau humide.

Dites adieu aux poils

Si les poils ne sont en rien responsables de notre transpiration, ils peuvent néanmoins contribuer à l'apparition de mauvaises odeurs. Véritables nids à bactéries, les poils retiennent l'humidité et favorisent le phénomène de macération qui rend la sueur malodorante. Pensez donc à vous épiler les aisselles, au moins deux fois par semaine.

Des vêtements de qualité

Oubliez les matières synthétiques (viscose, élasthanne...) et préférez plutôt des matières naturelles (coton, laine, lin), qui absorbent la transpiration et permettent une régulation naturelle de la température corporelle. Peu respirant, le synthétique empêche l'évaporation de la sueur et entraîne des mauvaises odeurs. Optez également pour des vêtements légers et amples qui améliorent l'aération. Enfin, misez sur des couleurs claires lors de l'exposition au soleil : elles retiendront moins la chaleur et feront donc moins transpirer.

Une alimentation adaptée

Quand il fait chaud, mieux vaut éviter l'alcool et la nourriture épicée. On oublie également le café ou le thé: ces excitants augmentent la tension artérielle et donc la température du corps et la transpiration.

Des solutions naturelles?

Le bicarbonate de soude : il a une action bactériostatique et peut être utilisé comme anti-odeur. Pour une transpiration abondante au niveau des aisselles, appliquez-le sous les bras, mélangé à de l'eau, mais jamais après l'épilation ou le rasage. Pour une transpiration abondante au niveau des pieds, saupoudrer le fond des chaussures d'un peu de bicarbonate de soude.

: il a une action bactériostatique et peut être utilisé comme anti-odeur. Pour une transpiration abondante au niveau des aisselles, appliquez-le sous les bras, mélangé à de l'eau, mais jamais après l'épilation ou le rasage. Pour une transpiration abondante au niveau des pieds, saupoudrer le fond des chaussures d'un peu de bicarbonate de soude. La sauge : la sauge est antidiaphorétique, c'est-à-dire qu'elle atténue la transpiration excessive. Ce sont les tanins de la plante qui bloquent, en quelque sorte, les glandes sudoripares. Vous pouvez également saupoudrer le fond de vos chaussures avec de la poudre de feuilles de sauge.

: la sauge est antidiaphorétique, c'est-à-dire qu'elle atténue la transpiration excessive. Ce sont les tanins de la plante qui bloquent, en quelque sorte, les glandes sudoripares. Vous pouvez également saupoudrer le fond de vos chaussures avec de la poudre de feuilles de sauge. La pierre d'alun : La pierre d'alun est un minéral naturel composé de sulfate double d'aluminium et de potassium. Elle bouche les glandes sudoripares par un effet mécanique et limite ainsi la transpiration (sans pour autant l'éliminer complètement). La pierre d'alun a des propriétés antiseptiques qui empêchent la prolifération des bactéries, et permettent donc d'éviter les mauvaises odeurs. Après l'avoir humidifiée, vous pouvez l'utiliser directement sur des aisselles propres et sèches.

Aisselles, pieds, dos, poitrine... La transpiration est devenue un véritable calvaire et vous n'osez plus sortir de chez vous avec un t-shirt clair de peur de voir apparaître des taches disgracieuses sous vos bras ou dans le creux de votre dos? Pire encore, c'est l'odeur qui vous embarrasse? Des solutions existent pour limiter les risques de transpiration et lutter contre les mauvaises odeurs.La transpiration est nécessaire pour rafraîchir notre organisme exposé à la chaleur et réguler la température corporelle. La transpiration est produite par les glandes sudoripares:Une bonne hygièneÀ la surface de la peau, la sueur sécretée par les glandes apocrines va entrer en contact avec de nombreuses bactéries microscopiques, qui vont la faire "macérer". Les bactéries vont en effet transformer les acides gras de la transpiration en acides gras volatils. Ce sont ces derniers qui rendent la transpiration malodorante. Pour éviter ce problème, il faut donc se laver régulièrement afin de "nettoyer" la sueur et éliminer les bactéries. L'idéal est de se laver au minimum une fois par jour. Utilisez un savon doux et prenez le temps de bien vous sécher en sortant de la douche. Vous éviterez ainsi la prolifération de bactéries et de champignons qui ont tendance à se développer sur une peau humide.Dites adieu aux poilsSi les poils ne sont en rien responsables de notre transpiration, ils peuvent néanmoins contribuer à l'apparition de mauvaises odeurs. Véritables nids à bactéries, les poils retiennent l'humidité et favorisent le phénomène de macération qui rend la sueur malodorante. Pensez donc à vous épiler les aisselles, au moins deux fois par semaine.Des vêtements de qualitéOubliez les matières synthétiques (viscose, élasthanne...) et préférez plutôt des matières naturelles (coton, laine, lin), qui absorbent la transpiration et permettent une régulation naturelle de la température corporelle. Peu respirant, le synthétique empêche l'évaporation de la sueur et entraîne des mauvaises odeurs. Optez également pour des vêtements légers et amples qui améliorent l'aération. Enfin, misez sur des couleurs claires lors de l'exposition au soleil : elles retiendront moins la chaleur et feront donc moins transpirer.Une alimentation adaptéeQuand il fait chaud, mieux vaut éviter l'alcool et la nourriture épicée. On oublie également le café ou le thé: ces excitants augmentent la tension artérielle et donc la température du corps et la transpiration.