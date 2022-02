À peine rétabli d'une longue maladie, vous espérez reprendre le cours de votre vie. Pourtant, une fatigue extrême vous affaiblit, et le repos seul ne semble rien arranger. Que faire quand l'épuisement persiste après une maladie?

Plusieurs maladies peuvent provoquer une fatigue plus ou moins intense, qui disparaît une fois le malade rétabli. Mais dans certains cas, cet épuisement persiste des semaines après le rétablissement de la personne. En particulier dans le cas de maladies graves, comme le cancer, qui ont tendance à affaiblir physiquement un patient, parfois durant de longues années après sa guérison.

Différents facteurs peuvent être responsables de cette asthénie chronique:

l'âge : si vous contractez une forme de cancer traitable à un plus jeune âge, dans de nombreux cas, vous pourrez vous rétablir complètement. À un âge plus avancé, le cancer aura des conséquences beaucoup plus lourdes sur votre santé générale. Sans compter que vous pouvez également souffrir d'autres maux en même temps.

: si vous contractez une forme de cancer traitable à un plus jeune âge, dans de nombreux cas, vous pourrez vous rétablir complètement. À un âge plus avancé, le cancer aura des conséquences beaucoup plus lourdes sur votre santé générale. Sans compter que vous pouvez également souffrir d'autres maux en même temps. les conséquences de la maladie : peut-être avez-vous été beaucoup plus affecté qu'un autre patient atteint de la même maladie que vous. Ou que vous avez mis du temps à en guérir. Peut-être même avez-vous subi une rechute.

: peut-être avez-vous été beaucoup plus affecté qu'un autre patient atteint de la même maladie que vous. Ou que vous avez mis du temps à en guérir. Peut-être même avez-vous subi une rechute. le stress: quand on tombe malade, et même après s'être rétabli, on se pose énormément de questions: "Vais-je pouvoir retrouver ma vie d'avant?", "Vais-je pouvoir reprendre le boulot?", "Vais-je subir une rechute?" Des interrogations qui sont la source d'un stress permanent. Or, ce stress est l'ennemi numéro 1 de votre santé: après une maladie, il vous épuisera beaucoup plus vite.

Quelles solutions pour lutter contre la fatigue?

Faites analyser votre sang

Prenez rendez-vous chez le médecin pour faire une prise de sang. Celle-ci vous permettra de faire un petit bilan de votre santé, en repérant les éventuelles carences. Une fatigue extrême peut être causée par l'anémie, une carence en hormone thyroïdienne ou en vitamine D.

Reposez-vous

Préservez la durée et la qualité de votre sommeil, c'est important! Si vous vous sentez fatigué durant la journée, il est tentant de faire une petite sieste, mais cela risque de perturber votre biorythme. À éviter donc: privilégiez une bonne nuit de sommeil.

Détendez-vous

Vous ne parvenez pas à dormir correctement la nuit? Faites des exercices de relaxation, et laissez-vous tomber doucement dans les bras de Morphée.

Mangez sain et varié

Évitez l'alcool, et réduisez votre consommation d'excitants (café, cigarette, boissons énergisantes). Une bonne alimentation joue un rôle essentiel pour lutter contre la fatigue. Avec un repas complet, vous favorisez l'apport en éléments utiles pour la santé, dont les oméga-3, les vitamines, le magnésium, le fer, les protéines...

Musclez-vous et pratiquez une activité physique régulière

Même si vos batteries sont à plat, bougez! La sédentarité affaiblit les muscles, diminue la condition physique et peut provoquer des maladies chroniques. Ne vous laissez pas abattre par la fatigue et pratiquez une activité qui vous plait, au moins une fois par semaine.

N'ignorez pas vos pensées sombres

On a tendance à ranger les pensées négatives dans un coin de la tête, sans s'y confronter. Malheureusement, les pensées ne disparaissent pas et la peur surgit à des moments inattendus. Avec la thérapie cognitivo-comportementale, une méthode efficace pour lutter contre la fatigue intense, vous apprenez à transformer ces pensées sombres en pensées plus utiles. De plus, vous apprenez également à mieux gérer les émotions telles que la frustration ou la colère et à accepter vos incertitudes. Parce que vous devenez plus conscient de votre corps, vous reconnaîtrez plus rapidement les signes de stress et de fatigue.

Plusieurs maladies peuvent provoquer une fatigue plus ou moins intense, qui disparaît une fois le malade rétabli. Mais dans certains cas, cet épuisement persiste des semaines après le rétablissement de la personne. En particulier dans le cas de maladies graves, comme le cancer, qui ont tendance à affaiblir physiquement un patient, parfois durant de longues années après sa guérison. Différents facteurs peuvent être responsables de cette asthénie chronique:Faites analyser votre sangPrenez rendez-vous chez le médecin pour faire une prise de sang. Celle-ci vous permettra de faire un petit bilan de votre santé, en repérant les éventuelles carences. Une fatigue extrême peut être causée par l'anémie, une carence en hormone thyroïdienne ou en vitamine D.Reposez-vousPréservez la durée et la qualité de votre sommeil, c'est important! Si vous vous sentez fatigué durant la journée, il est tentant de faire une petite sieste, mais cela risque de perturber votre biorythme. À éviter donc: privilégiez une bonne nuit de sommeil. Détendez-vousVous ne parvenez pas à dormir correctement la nuit? Faites des exercices de relaxation, et laissez-vous tomber doucement dans les bras de Morphée. Mangez sain et variéÉvitez l'alcool, et réduisez votre consommation d'excitants (café, cigarette, boissons énergisantes). Une bonne alimentation joue un rôle essentiel pour lutter contre la fatigue. Avec un repas complet, vous favorisez l'apport en éléments utiles pour la santé, dont les oméga-3, les vitamines, le magnésium, le fer, les protéines... Musclez-vous et pratiquez une activité physique régulièreMême si vos batteries sont à plat, bougez! La sédentarité affaiblit les muscles, diminue la condition physique et peut provoquer des maladies chroniques. Ne vous laissez pas abattre par la fatigue et pratiquez une activité qui vous plait, au moins une fois par semaine.N'ignorez pas vos pensées sombresOn a tendance à ranger les pensées négatives dans un coin de la tête, sans s'y confronter. Malheureusement, les pensées ne disparaissent pas et la peur surgit à des moments inattendus. Avec la thérapie cognitivo-comportementale, une méthode efficace pour lutter contre la fatigue intense, vous apprenez à transformer ces pensées sombres en pensées plus utiles. De plus, vous apprenez également à mieux gérer les émotions telles que la frustration ou la colère et à accepter vos incertitudes. Parce que vous devenez plus conscient de votre corps, vous reconnaîtrez plus rapidement les signes de stress et de fatigue.