Selon la légende, les peuples du Caucase pouvaient vivre de très nombreuses années en bonne santé grâce à une recette secrète bien gardée : le kefir. Mais quelles sont les vertus de cette boisson "miracle"? Explications.

Le kéfir est une boisson issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés, préparés à l'aide de "grains de kéfir". Ces grains sont une sorte de levain, composé de différents micro-organismes bons pour la santé. Une fois les grains transformés, on obtient une boisson qui améliore la flore intestinale et favorise l'immunité, grâce à ses bactéries probiotiques et sa levure.

Il existe deux types de kéfir : celui de lait et celui d'eau.

Les grains du kéfir de lait sont opaques et agglutinés et ressemblent à des micro choux-fleurs. Il est possible de les fermenter dans le lait de vache, de brebis ou de chèvre. On obtient une sorte de yaourt à boire .

. Les grains du kéfir de fruits (ou d'eau) sont petits, blancs et ont l'apparence de petits cristaux translucides. On peut les fermentés dans le jus de fruits ou dans un mélange d'eau et de sucre. On obtient une boisson pétillante sucrée et légèrement acidulée.

Les deux boissons sont faciles à préparer et fermentent en seulement 24 à 48 heures.

. © Getty Images

Quels bienfaits ?

Le Kéfir est considéré comme un probiotique et consommé avant tout pour ses propriétés diététiques. Mais pas seulement :

Il est riche en vitamine B, en acide folique et en protéines et est donc bon pour le métabolisme et l'énergie ;

Il est riche en bonnes bactéries, qui améliorent la digestion et favorisent le transit intestinal (idéal pour lutter contre la constipation) ;

Il peut être consommé par les personnes intolérantes au lactose ;

Il aide à combattre les inflammations intestinales ;

Il apaise les ulcères d'estomac et fortifie le système biliaire ;

Il renforce le système immunitaire, en maintenant la flore intestinale en bonne santé ;

Il est riche en protéines et a peu de calories, il facilite donc la perte de poids ;

Il est riche en calcium et aide donc à combattre l'ostéoporose ;

Il aide en cas d'allergies, d'insomnies ou de problèmes de peau ;

Il aide à prévenir les gastrites.

