La vaccination dans les maisons de repos arrive tout doucement à son terme en Belgique. Quels effets peut-on déjà observer?

En analysant les données épidémiologiques quotidiennes fournies par Sciensano, on constate une baisse significative de la courbe des décès dus au covid chez les plus de 85 ans. Si depuis le début de la crise, 56,9% du nombre total de décès covid en Belgique (soit 21 937 décès) étaient des résidents de maison de repos (soit 12 478 décès), la moyenne hebdomadaire des décès pour cette catégorie d'âge s'élève aujourd'hui à 36%.

Une tendance particulièrement marquée depuis la mi-février, puisqu'on dénombrait 21 décès par jour dans les populations plus âgées la semaine du 8 février, contre 10 à l'heure actuelle. Soit une diminution de 50 %.

Des chiffres qui prouveraient donc l'efficacité des vaccins, selon le microbiologiste de la KUL Emmanuel André : "En Belgique, nous avons commencé par vacciner massivement dans les maisons de repos et de soins. L'impact se voit déjà sur l'âge des personnes qui décèdent: les personnes les plus âgées représentent une proportion moindre des décès. C'est efficace. Il faut continuer à vacciner!"

En Belgique, nous avons commencé par vacciner massivement dans les maisons de repos et de soins. L'impact se voit déjà sur l'âge des personnes qui décèdent: les personnes les plus âgées réprésentent un proportion moindre des décès. C'est efficace. Il faut continuer et vacciner! pic.twitter.com/Cy41r6ztVw — Emmanuel André (@Emmanuel_microb) March 1, 2021

Baisse des hospitalisations

Autre bonne nouvelle : la vaccination aurait également des effets notables sur le taux d'hospitalisation. Fin janvier, plus de 15% des patients admis provenaient des maisons de repos. Aujourd'hui, ce chiffre est à peine de 5%.

Une étude menée en conditions réelles au Royaume-Uni chez les plus de 70 ans montre que les vaccins (dans ce cas-ci, les vaccins Pfizer et AstraZeneca) présentent une efficacité de plus de 80% pour prévenir les hospitalisations chez les plus de 80 ans trois à quatre semaines après la première injection.

Chez les plus de 70 ans, les vaccins offriraient même une protection contre les formes symptomatiques de la maladie quatre semaines après une première dose.

"Cette nouvelle analyse s'ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses que les vaccins sont efficaces et protègent très efficacement contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès", souligne l'organisme Public Health England (PHE), responsable de l'étude.

Pas de conclusions hâtives

S'il ne vaut mieux pas tirer de conclusions trop hâtives, ces résultats sont encourageants. Ils traduisent un ralentissement du virus, en particulier dans les maisons de repos. Et le vaccin y est sûrement pour beaucoup. Il faut néanmoins poursuivre cette analyse des données sur le long terme, en espérant que cette tendance à la baisse se confirme dans le temps, et dans les autres catégories d'âges.

En analysant les données épidémiologiques quotidiennes fournies par Sciensano, on constate une baisse significative de la courbe des décès dus au covid chez les plus de 85 ans. Si depuis le début de la crise, 56,9% du nombre total de décès covid en Belgique (soit 21 937 décès) étaient des résidents de maison de repos (soit 12 478 décès), la moyenne hebdomadaire des décès pour cette catégorie d'âge s'élève aujourd'hui à 36%.Une tendance particulièrement marquée depuis la mi-février, puisqu'on dénombrait 21 décès par jour dans les populations plus âgées la semaine du 8 février, contre 10 à l'heure actuelle. Soit une diminution de 50 %.Des chiffres qui prouveraient donc l'efficacité des vaccins, selon le microbiologiste de la KUL Emmanuel André : "En Belgique, nous avons commencé par vacciner massivement dans les maisons de repos et de soins. L'impact se voit déjà sur l'âge des personnes qui décèdent: les personnes les plus âgées représentent une proportion moindre des décès. C'est efficace. Il faut continuer à vacciner!"Autre bonne nouvelle : la vaccination aurait également des effets notables sur le taux d'hospitalisation. Fin janvier, plus de 15% des patients admis provenaient des maisons de repos. Aujourd'hui, ce chiffre est à peine de 5%. Une étude menée en conditions réelles au Royaume-Uni chez les plus de 70 ans montre que les vaccins (dans ce cas-ci, les vaccins Pfizer et AstraZeneca) présentent une efficacité de plus de 80% pour prévenir les hospitalisations chez les plus de 80 ans trois à quatre semaines après la première injection.Chez les plus de 70 ans, les vaccins offriraient même une protection contre les formes symptomatiques de la maladie quatre semaines après une première dose."Cette nouvelle analyse s'ajoute aux preuves de plus en plus nombreuses que les vaccins sont efficaces et protègent très efficacement contre les formes graves de la maladie, les hospitalisations et les décès", souligne l'organisme Public Health England (PHE), responsable de l'étude.S'il ne vaut mieux pas tirer de conclusions trop hâtives, ces résultats sont encourageants. Ils traduisent un ralentissement du virus, en particulier dans les maisons de repos. Et le vaccin y est sûrement pour beaucoup. Il faut néanmoins poursuivre cette analyse des données sur le long terme, en espérant que cette tendance à la baisse se confirme dans le temps, et dans les autres catégories d'âges.