Les tiques peuvent non seulement vous infecter avec la maladie de Lyme, mais elles peuvent aussi être porteuses du virus de l'encéphalite à tiques (ou TBE) qui peut provoquer une infection rare du cerveau et de la colonne vertébrale. Ces dernières années, les tiques porteuses de TBE se sont répandues dans nos régions. Le Dr Marjan Van Esbroeck, biologiste clinique (Institut de médecine tropicale), explique ce à quoi il faut faire attention et comment se protéger de manière optimale.

Les tiques ont une mauvaise réputation, principalement à cause de leur rôle dans la transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Néanmoins, ce ne sont pas les seules dont il faut se méfier. Les tiques infectées par le virus TBE - tout aussi dangereux - circulent dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi en Scandinavie. En raison de campagnes de vaccination à grande échelle, le nombre de cas signalés dans des pays comme la Suisse ou l'Autriche a fortement diminué. Ces dernières années, la zone dans laquelle se trouve le virus TBE s'est pourtant étendue dans presque toutes les directions. On ne sait pas pourquoi cela se produit, mais cela peut être en partie dû au changement climatique. "Récemment, pour la première fois dans notre pays, trois personnes ont été atteintes d'encéphalite à tiques après une piqûre. Ils ont contracté l'infection en 2020, année particulièrement chaude, lorsque les citoyens se sont rendus en masse dans la nature durant le premier confinement", explique Marjan Van Esbroeck.

Chasse aux tiques

Les infections ont eu lieu dans trois endroits différents, répartis dans tout le pays. Ces infections n'ont pas été une grande surprise, car des animaux semblaient déjà avoir été en contact avec le virus et quelques cas locaux chez l'homme avaient également été signalés aux Pays-Bas. "Les chercheurs se sont alors mis à attraper des tiques en masse, ce qui leur a permis de démontrer que ce virus TBE était bien présent chez certaines tiques."

"Après ces trois cas positifs, nous avons nous aussi lancé une véritable chasse aux tiques, mais nous n'avons pas trouvé de spécimens infectés par l'encéphalite à tiques. Cela s'explique en partie par le moment où la recherche a été menée, à la toute fin de la saison des tiques, et par les conditions météorologiques défavorables qui ont rendu la "capture" plus difficile. En outre, les tiques infectées sont présentes dans ce que l'on appelle les hotspots. Leurs habitats peuvent être géographiquement restreints. Si vous regardez même à 100 mètres de leur zone, la situation peut déjà être différente. En outre, le nombre de tiques infectées par le virus de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est faible, même dans les zones les plus problématiques, ce qui signifie qu'il faut examiner un grand nombre de tiques pour pouvoir détecter le virus."

Protection

La meilleure protection contre l'infection par le virus de l'encéphalopathie spongiforme transmissible et par la bactérie responsable de la maladie de Lyme est d'éviter d'être piqué par une tique. "Une telle morsure passe très souvent inaperçue, de sorte que la plupart des gens n'en ont pas conscience", explique Marjan Van Esbroeck. Vous pouvez tenir les tiques à distance pendant vos promenades en portant des pantalons longs, des manches longues et des chaussures fermées afin de minimiser l'exposition de la peau. Vous pouvez également utiliser un spray anti-tiques, qui protège les parties non couvertes de la peau. Le fait de retirer rapidement la tique à l'aide d'une pince spéciale ne protège pas contre la transmission du virus TBE, car cette transmission peut avoir lieu peu après la piqûre de la tique. Le risque de contracter l'encéphalopathie spongiforme transmissible par une morsure de tique dans notre pays est actuellement très faible, mais le risque est plus grand pour ceux qui voyagent en Europe centrale et orientale.

Vaccinations

"Les personnes qui prévoient de se rendre dans des régions à haut risque comme l'Autriche, le sud de l'Allemagne, la Suisse, la Slovénie... où l'encéphalopathie spongiforme est endémique, ont tout intérêt à bien se préparer. Cela vaut en particulier pour ceux qui prévoient d'y faire des promenades dans la nature ou d'y faire du camping. Lors d'un city-trip en ville, le risque d'une rencontre indésirable avec des tiques est bien sûr beaucoup plus faible." Outre la prévention par des vêtements appropriés et l'utilisation d'un spray anti-tiques, vous pouvez vous protéger d'une infection grâce à la vaccination, qui est fortement recommandée aux voyageurs prévoyant des activités à haut risque dans des zones endémiques.

"Nous disposons d'un vaccin efficace contre l'encéphalite à tiques, dont il faut deux doses, de préférence à au moins un mois d'intervalle pour être temporairement protégé. Cela signifie qu'il est préférable de prévoir un rendez-vous trois mois avant votre voyage. Un an après le deuxième vaccin, il est préférable de faire un nouveau rappel pour une protection à long terme."

Méningite

Il est nécessaire de sensibiliser davantage les voyageurs se rendant dans des zones à haut risque, car l'encéphalopathie spongiforme transmissible peut, dans certains cas, entraîner des complications graves. Dans une première phase, elle provoque principalement de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et d'autres symptômes semblables à ceux de la grippe. Après une période sans symptômes, des symptômes neurologiques peuvent apparaître à mesure que la maladie progresse. Selon le type de virus et l'immunité de la personne touchée, cela peut aller de la méningite (inflammation des méninges) à l'encéphalite (inflammation du cerveau) très grave, qui peut parfois être mortelle.

La carte ci-dessous donne un aperçu des pays où les tiques infectées par l'encéphalite à tiques sont fréquentes. null © Pfizer

Les tiques ont une mauvaise réputation, principalement à cause de leur rôle dans la transmission de la bactérie responsable de la maladie de Lyme. Néanmoins, ce ne sont pas les seules dont il faut se méfier. Les tiques infectées par le virus TBE - tout aussi dangereux - circulent dans de nombreux pays d'Europe centrale et orientale, mais aussi en Scandinavie. En raison de campagnes de vaccination à grande échelle, le nombre de cas signalés dans des pays comme la Suisse ou l'Autriche a fortement diminué. Ces dernières années, la zone dans laquelle se trouve le virus TBE s'est pourtant étendue dans presque toutes les directions. On ne sait pas pourquoi cela se produit, mais cela peut être en partie dû au changement climatique. "Récemment, pour la première fois dans notre pays, trois personnes ont été atteintes d'encéphalite à tiques après une piqûre. Ils ont contracté l'infection en 2020, année particulièrement chaude, lorsque les citoyens se sont rendus en masse dans la nature durant le premier confinement", explique Marjan Van Esbroeck.Les infections ont eu lieu dans trois endroits différents, répartis dans tout le pays. Ces infections n'ont pas été une grande surprise, car des animaux semblaient déjà avoir été en contact avec le virus et quelques cas locaux chez l'homme avaient également été signalés aux Pays-Bas. "Les chercheurs se sont alors mis à attraper des tiques en masse, ce qui leur a permis de démontrer que ce virus TBE était bien présent chez certaines tiques.""Après ces trois cas positifs, nous avons nous aussi lancé une véritable chasse aux tiques, mais nous n'avons pas trouvé de spécimens infectés par l'encéphalite à tiques. Cela s'explique en partie par le moment où la recherche a été menée, à la toute fin de la saison des tiques, et par les conditions météorologiques défavorables qui ont rendu la "capture" plus difficile. En outre, les tiques infectées sont présentes dans ce que l'on appelle les hotspots. Leurs habitats peuvent être géographiquement restreints. Si vous regardez même à 100 mètres de leur zone, la situation peut déjà être différente. En outre, le nombre de tiques infectées par le virus de l'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) est faible, même dans les zones les plus problématiques, ce qui signifie qu'il faut examiner un grand nombre de tiques pour pouvoir détecter le virus." La meilleure protection contre l'infection par le virus de l'encéphalopathie spongiforme transmissible et par la bactérie responsable de la maladie de Lyme est d'éviter d'être piqué par une tique. "Une telle morsure passe très souvent inaperçue, de sorte que la plupart des gens n'en ont pas conscience", explique Marjan Van Esbroeck. Vous pouvez tenir les tiques à distance pendant vos promenades en portant des pantalons longs, des manches longues et des chaussures fermées afin de minimiser l'exposition de la peau. Vous pouvez également utiliser un spray anti-tiques, qui protège les parties non couvertes de la peau. Le fait de retirer rapidement la tique à l'aide d'une pince spéciale ne protège pas contre la transmission du virus TBE, car cette transmission peut avoir lieu peu après la piqûre de la tique. Le risque de contracter l'encéphalopathie spongiforme transmissible par une morsure de tique dans notre pays est actuellement très faible, mais le risque est plus grand pour ceux qui voyagent en Europe centrale et orientale."Les personnes qui prévoient de se rendre dans des régions à haut risque comme l'Autriche, le sud de l'Allemagne, la Suisse, la Slovénie... où l'encéphalopathie spongiforme est endémique, ont tout intérêt à bien se préparer. Cela vaut en particulier pour ceux qui prévoient d'y faire des promenades dans la nature ou d'y faire du camping. Lors d'un city-trip en ville, le risque d'une rencontre indésirable avec des tiques est bien sûr beaucoup plus faible." Outre la prévention par des vêtements appropriés et l'utilisation d'un spray anti-tiques, vous pouvez vous protéger d'une infection grâce à la vaccination, qui est fortement recommandée aux voyageurs prévoyant des activités à haut risque dans des zones endémiques. "Nous disposons d'un vaccin efficace contre l'encéphalite à tiques, dont il faut deux doses, de préférence à au moins un mois d'intervalle pour être temporairement protégé. Cela signifie qu'il est préférable de prévoir un rendez-vous trois mois avant votre voyage. Un an après le deuxième vaccin, il est préférable de faire un nouveau rappel pour une protection à long terme."Il est nécessaire de sensibiliser davantage les voyageurs se rendant dans des zones à haut risque, car l'encéphalopathie spongiforme transmissible peut, dans certains cas, entraîner des complications graves. Dans une première phase, elle provoque principalement de la fièvre, de la fatigue, des maux de tête et d'autres symptômes semblables à ceux de la grippe. Après une période sans symptômes, des symptômes neurologiques peuvent apparaître à mesure que la maladie progresse. Selon le type de virus et l'immunité de la personne touchée, cela peut aller de la méningite (inflammation des méninges) à l'encéphalite (inflammation du cerveau) très grave, qui peut parfois être mortelle.