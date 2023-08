Les jours d'été, nous nous transformons en repas tout prêt pour les moustiques, taons et tiques. Et leurs piqûres sont loin d'être inoffensives surtout depuis que les moustiques et les tiques propagent des germes pathogènes.

À l'échelle mondiale, un million de personnes décèdent chaque année des conséquences d'une banale piqûre de moustique. Ce qui fait de cet insecte l'espèce animale la plus dangereuse sur Terre. En outre, en raison du changement climatique et de nos nouvelles habitudes de voyage, nos régions deviennent de plus en plus le terrain de jeu d'espèces exotiques nocives, telles que le moustique tigre ou le moustique japonais, tandis que les moustiques domestiques propagent également des virus.

Si certaines personnes sont plus souvent la cible des moustiques, une étude récente a démontré que la combinaison de certains savons (surtout ceux aux arômes fleuris ou fruités) et de votre odeur corporelle attire davantage les moustiques contrairement à l'odeur de noix de coco qui les repousse. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus à leur goût qu'une autre? "C'est de loin la question la plus fréquemment posée sur les moustiques", assure Bart Knols, spécialiste des moustiques et entomologiste médical. Par ailleurs, tous les moustiques n'ont pas les mêmes goûts. Si vous êtes une cible de choix pour le moustique domestique, vous laisserez peut-être le moustique tigre de marbre. "Les moustiques font leur choix en fonction de l'odeur corporelle, qui est propre à chacun(e) et qui est déterminée par les gènes, les bactéries de la peau et le régime alimentaire. Chaque individu possède plusieurs substances attractives et répulsives. Se laver avec soin n'aide pas, car les bactéries de la peau se reconstituent vite. Votre état de santé influe également sur votre odeur. Les moustiques sont même attirés par les parasites ou les virus présents dans votre sang. Ils vont alors plus souvent vous piquer et ainsi transmettre davantage de maladies. Votre chaleur corporelle et le CO2 que vous expirez attirent aussi les moustiques." Pouvez-vous rendre votre odeur corporelle moins attirante pour les moustiques? "L'effet répulsif d'une forte consommation d'ail ou de vitamine B12 n'a jamais été étayé scientifiquement. Il n'est pas prouvé non plus que consommer de l'alcool attire les moustiques. Des recherches sont menées concernant l'influence des probiotiques - de bonnes bactéries - qui peuvent aider à produire plus de bactéries cutanées qui dégagent des odeurs repoussant les moustiques..." Il est plus que jamais indispensable d'éviter les piqûres de moustiques, étant donné que les moustiques communs ne provoquent plus seulement des démangeaisons et des insomnies, mais peuvent transmettre des maladies potentiellement dangereuses comme la fièvre du Nil occidental. Cette maladie infectieuse est généralement responsable de symptômes grippaux, mais une partie des personnes infectées souffrent de problèmes neurologiques graves (chute de cheveux, inflammation du cerveau...). Chez le moustique commun, il existe deux sous-espèces, dont l'une est particulièrement friande de sang humain et l'autre de sang d'oiseau. Les oiseaux migrateurs, en particulier, peuvent être porteurs du virus du Nil occidental à la suite d'une piqûre, après quoi le même moustique piquera un humain et lui transmettra le virus. "À la fin des années 1990, la fièvre du Nil occidental a atteint les États-Unis. Depuis lors, des centaines de personnes en ont été victimes. Ce scénario est envisageable chez nous..." Encore plus coriace, le moustique tigre asiatique progresse très vite à partir du sud. "Des populations établies de moustiques tigres ont été observées le long de la frontière belgo-française et au nord-est du pays. Et ses cousins, le moustique coréen et le moustique japonais, sont en route depuis l'Allemagne. Sans intervention, la Belgique comptera d'ici cinq ans des populations permanentes d'au moins trois espèces de moustiques invasives." Une perspective préoccupante, étant donné que les moustiques tigres peuvent transmettre jusqu'à 30 germes pathogènes à l'être humain. Les principaux germes transmis aujourd'hui en Europe par une piqûre de ce moustique sont la dengue, le chikungunya et la fièvre Zika. Chez la plupart des individus, ces deux premières maladies provoquent des symptômes comme fièvre et douleurs musculaires, qui finissent par disparaître. Mais une partie d'entre eux conservent des symptômes à long terme. Ils sont dangereux, certainement pour les personnes âgées et les personnes qui ont un système immunitaire moins performant. "Ces virus arrivent généralement ici via des voyageurs contaminés dans les régions tropicales, mais qui sont souvent asymptomatiques. De retour chez eux, ils sont piqués par un moustique tigre local, qui transmet ainsi le virus à sa prochaine victime. Le nombre de cas augmente lentement, jusqu'à atteindre un niveau où ces maladies tropicales seront endémiques chez nous. C'est déjà presque le cas dans la région bordant la mer Méditerranée." Ce phénomène est attisé par le changement climatique. Les moustiques tigres peuvent se multiplier plus rapidement et les virus se développent plus vite. Le changement climatique prolonge en outre la saison des moustiques, qui s'étend d'avril à octobre dans des pays comme l'Espagne. "Il en sera de même dans notre pays ", prédit Bart Knols. La lutte contre le moustique tigre et son éradication doivent se faire à grande échelle et il s'agit d'une mission urgente pour les pouvoirs publics, soulignent les experts. "Les pouvoirs publics ne mesurent pas encore l'urgence de la bio-invasion qui prend chez nous la forme des moustiques tigres. L'éradication du moustique tigre est néanmoins parfaitement possible d'un point de vue technique, précise Bart Knols, qui a déjà réussi à éliminer les moustiques sur des îles entières, aux Philippines et aux Maldives entre autres, grâce à des méthodes écologiques telles que les pièges à moustiques, qui utilisent l'odeur humaine pour les attirer. Cela exige naturellement les investissements nécessaires." Une méthode de lutte plus moderne consiste à utiliser des moustiques particuliers. En lâchant en masse des moustiques mâles dotés de la bactérie Wolbachia, on peut assurer la disparition totale de l'espèce. Lorsque ces mâles fécondent des femelles qui ne sont pas porteuses de la bactérie, elles ne peuvent plus produire de descendants. Une usine géante est en cours de construction au Brésil pour élever des milliards de ces moustiques à utiliser contre leurs congénères.