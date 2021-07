La Croix-Rouge de Belgique fait un appel à la population pour qu'elle vienne donner son sang "sans tarder", alors que les stocks actuels sont dans un "état critique". En cause? Les congés d'été, le covid, les inondations sont autant d'éléments qui ont, et continuent de, fortement perturber l'approvisionnement en sang.

Chaque année, les dons de sang diminuent pendant les vacances d'été, quand les citoyens s'absentent durant plusieurs jours pour profiter de leurs congés. Et cette année ne fait pas exception. Pire encore, le covid et les inondations récentes ont eu des conséquences sur les collectes de sang estivales.

La Croix-Rouge a habituellement besoin de 3000 poches de sang hebdomadaires pour rencontrer les besoins des hôpitaux dont l'activité reste élevée malgré cette période de vacances. Mais à l'heure actuelle, c'est moins de 1300 poches qui sont récoltées chaque semaine. "Les prélèvements sont inférieurs aux prévisions depuis plus de 6 semaines", selon un communiqué de l'organisme responsable des collectes de sang en Wallonie et à Bruxelles.

Appel urgent

C'est pourquoi la Croix-Rouge lance aujourd'hui un appel aux dons. Vous souhaitez participer? Il faut remplir quelques conditions : être en bonne santé, être âgé de minimum 18 ans, peser au moins 50 kg, ne pas présenter de risque de transmettre des maladies infectieuses...

En raison de la crise sanitaire, tout donneur doit prendre rendez-vous dans un des 16 centres de prélèvement permanent. Il lui suffit de se rendre sur notre www.DonneurDeSang.be, de trouver le centre de son choix et de cliquer sur le bouton "Je prends rendez-vous"

Chaque année, les dons de sang diminuent pendant les vacances d'été, quand les citoyens s'absentent durant plusieurs jours pour profiter de leurs congés. Et cette année ne fait pas exception. Pire encore, le covid et les inondations récentes ont eu des conséquences sur les collectes de sang estivales. La Croix-Rouge a habituellement besoin de 3000 poches de sang hebdomadaires pour rencontrer les besoins des hôpitaux dont l'activité reste élevée malgré cette période de vacances. Mais à l'heure actuelle, c'est moins de 1300 poches qui sont récoltées chaque semaine. "Les prélèvements sont inférieurs aux prévisions depuis plus de 6 semaines", selon un communiqué de l'organisme responsable des collectes de sang en Wallonie et à Bruxelles.C'est pourquoi la Croix-Rouge lance aujourd'hui un appel aux dons. Vous souhaitez participer? Il faut remplir quelques conditions : être en bonne santé, être âgé de minimum 18 ans, peser au moins 50 kg, ne pas présenter de risque de transmettre des maladies infectieuses...En raison de la crise sanitaire, tout donneur doit prendre rendez-vous dans un des 16 centres de prélèvement permanent. Il lui suffit de se rendre sur notre www.DonneurDeSang.be, de trouver le centre de son choix et de cliquer sur le bouton "Je prends rendez-vous"