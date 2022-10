Faire du sport est essentiel pour rester en bonne santé. Mais est-ce vraiment conseillé quand on souffre de problèmes cardiovaculaires? Contrairement aux idées reçues, les malades peuvent pratiquer une activité physique. C'est même souvent recommandé, à condition d'être suivi par des professionnels de la santé.

Pratiquer une activité physique a des effets bénéfiques tant sur la santé mentale que physique. Sauf exception, le sport n'est pas dangereux pour les patients atteints de troubles cardiaques, tels qu'une maladie coronarienne, un infarctus ou de l'hypertension... Au contraire, c'est même souvent recommandé. Et pour cause: les facteurs augmentant le risque d'attaque cardiovasculaire sont l'hypertension, l'excès de cholestérol dans le sang, le surpoids, le diabète, la cigarette et... le manque d'exercice physique!

Toutefois, tous les sports ne sont pas conseillés à tous les patients. Par exemple, chez les patients souffrant de maladie coronarienne, la pratique d'une activité physique doit être encadrée afin de limiter les riques. Cette maladie est caractérisée par un rétrécissement des artères coronaires autour du coeur, qui provoque une sous-oxygénation du myocarde. Or, les besoins du coeur en oxygène augmentent particulièrement en cas d'effort physique intense ou de forte charge émotive. Un déficit causant une angine de poitrine (oppression dans la poitrine) peut alors survenir. Les douleurs s'estompent généralement au repos.

L'influence du sport

Après un infarctus ou une opération dans la région du coeur (dilatation des artères coronaires, pontage...), le patient entame à la clinique un programme de revalidation cardiaque. L'Inami intervient dans les coûts de ce traitement, à condition qu'il soit effectué dans un des centres de revalidation reconnus, et s'il a été suivi dans les six mois suivant l'infarctus ou l'intervention.

La pratique sportive permet de ralentir le rythme cardiaque au repos, d'améliorer la pompe cardiaque, de mieux oxygéner le coeur grâce à l'apparition de nouvelles petites artères sanguines, ainsi que le myocarde. Des recherches ont démontré que le sport réduit de 25% le risque de décès consécutif à un infarctus (par rapport aux patients ne suivant pas de revalidation). L'ensemble des décès suite à une affection cardiovasculaire baisse de 26%, les récidives d'infarctus de 21%, le nombre d'interventions chirurgicales de 13% et le nombre de dilatations des artères coronaires de 19%. Quoi qu'il en soit, le patient, lui, voit sa qualité de vie nettement améliorée, de même que ses capacités physiques, sans parler des aspects psychiques : le stress disparaît, tandis que la confiance en soi augmente.

Quels sports pratiquer?

Conseils : au début, on s'y met doucement - marche modérée et vélo d'appartement, par exemple. On peut augmenter l'effort progressivement : on commence par quelques minutes de marche par jour, pour arriver à trente minutes quotidiennes au moins, éventuellement réparties en plusieurs fois. Mieux vaut, au début en tout cas, s'octroyer ci et là un jour de repos. Faire du sport en groupe peut également être plus amusant et plus motivant.

Les bons sports : d'une manière générale, toute forme d'exercice physique durant laquelle vous pouvez tenir une conversation est conseillée. L'idéal :

la marche,

le vélo,

la natation,

le ski de fond,

le golf,

le jogging,

l'aquagym,

le fitness,

l'aviron

et la danse.

A éviter : on évitera de préférence les sports augmentant fort le rythme cardiaque et l'acidité musculaire, comme les sports de compétition (football, basket) ou la musculation...

Astuces

Demandez l'avis de votre médecin avant d'entreprendre une activité sportive.

Evitez les efforts excessifs. Un bon test : vous devez pouvoir continuer à parler tout en bougeant.

Si vous avez tout à coup des palpitations, des vertiges ou une sensation d'oppression, arrêtez aussitôt et consultez votre médecin sans tarder.

Faites des pauses. Ne vous laissez jamais entraîner au-delà de vos possibilités.

