Après les anti-, pré- et probiotiques, un nouvel acteur prometteur est apparu sur le marché: les psychobiotiques. Ce terme désigne les "bonnes" bactéries intestinales qui ont un effet favorable sur les fonctions cérébrales. Cela les rend potentiellement très intéressants comme traitement des troubles psychologiques tels que la dépression.

Le lien entre l'intestin et le cerveau fait l'objet d'une attention scientifique accrue depuis quelque temps déjà. Les médecins et les scientifiques ont découvert différents moyens par lesquels les bactéries intestinales qui peuplent notre gros intestin, le "microbiome", communiquent avec notre cerveau. "Cette interaction se fait, entre autres, par le biais de substances neuroactives telles que les neurotransmetteurs GABA et sérotonine qui sont produits par les bactéries intestinales. La sérotonine peut alors atteindre et influencer le cerveau à partir des intestins. Cette substance a un effet stimulant, notamment sur la mémoire, l'humeur et la concentration", explique Ted Dinan, professeur de psychiatrie à l'université de Cork, qui étudie les effets des psychobiotiques depuis des années.

Composition du microbiome

Plusieurs études avaient déjà montré que les personnes souffrant de dépression clinique avaient également un microbiome moins diversifié que les sujets en bonne santé. "Plusieurs facteurs influencent la composition de vos bactéries intestinales", résume le professeur Dinan. "Cela commence à la naissance. Les bébés nés par voie vaginale, par exemple, ont un avantage bactérien par rapport à leurs congénères nés par césarienne et qui reçoivent principalement des bactéries de la peau. En outre, votre alimentation a un impact majeur, bien sûr, mais l'exercice physique, l'utilisation d'antibiotiques, les médicaments et le stress contribuent aussi à déterminer quels types de bactéries colonisent vos intestins."

Psychobiotique

Grâce à des interventions diététiques, des médicaments, mais aussi des prébiotiques (fibres) et des probiotiques (bactéries), la composition du microbiome peut être modifiée en vue d'obtenir un modèle plus diversifié. C'est là que les psychobiotiques entrent en jeu. "On a constaté que l'utilisation de certains probiotiques - mais certainement pas tous - avait un effet bénéfique sur le bien-être mental des sujets testés. Lors d'une étude en double aveugle menée sur des étudiants durant deux périodes d'examens, les sujets ont reçu soit un psychobiotique (bifidobacterium longum), soit un placebo. Le groupe prenant le psychobiotique a déclaré se sentir moins stressé. Cela a été confirmé puisque leur échantillon de salive contenait moins de cortisol, l'hormone du stress. Ces étudiants ont également déclaré avoir mieux dormi."

D'autres études de moindre envergure sur les psychobiotiques, notamment sur les femmes enceintes et les personnes souffrant de dépression, ont également suggéré des effets très positifs sur la dépression. "Ce n'est pas surprenant puisque nous savons que le microbiome est fortement perturbé chez les personnes souffrant de dépression. En intervenant sur ce point, quelque chose change également dans le cerveau. Une alimentation adaptée et la psychobiotique peuvent donc certainement jouer un rôle complémentaire dans le traitement de ces maladies liées au stress. Cela vaut également pour l'exercice physique", souligne le professeur Dinan.

Le bonheur fermenté

Reste à savoir, bien sûr, quels probiotiques se prêtent au rôle de "psychobiotiques" et quelle est la dose optimale pour combattre les symptômes dépressifs. "Différents types de probiotiques semblent avoir des effets bénéfiques sur la dépression et aussi sur l'anxiété. Nous ne connaissons pas encore la dose la plus appropriée. On peut supposer que cela varie également d'une personne à l'autre, mais d'autres études sont nécessaires pour le savoir. Ce que je vous conseille aujourd'hui, c'est d'introduire beaucoup plus souvent des aliments fermentés dans votre menu. Ils sont une source idéale de probiotiques et donc aussi de psychobiotiques. Plus il y a de variété, mieux c'est. Vous ingérer ainsi une large gamme de probiotiques bénéfiques. Les aliments fermentés sont omniprésents et très populaires de nos jours. Les supermarchés regorgent de kombucha, de kéfir, de kimchi ou de yaourt grec. Ces aliments ont également un effet anti-inflammatoire."

