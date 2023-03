Un adulte sur sept souffre de démangeaisons chroniques à un moment ou à un autre de sa vie. Cela va de la démangeaison incessante à la sensation de quasi-douleur pendant des semaines. Dans la plupart des cas, il existe des solutions. Mais se gratter n'est jamais une bonne idée.

Quand vous ressentez le besoin incessant de vous gratter, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie, semblable à une douleur aiguë. Les démangeaisons cutanées, par exemple, peuvent indiquer la présence d'un insecte, d'un parasite ou de toute autre chose provoquant une irritation. Le problème se pose lorsque la sensation de démangeaison est continue. Si elle persiste pendant plus de six semaines, il s'agit de démangeaisons chroniques. Les causes sont très diverses.

Maladies de la peau

40% des cas sont dus à une maladie de la peau. Les démangeaisons s'accompagnent alors d'une anomalie ou d'une tache visible sur la peau. Les maladies cutanées les plus connues qui s'accompagnent de démangeaisons sont l'eczéma atopique (ou dermatite atopique) et l'urticaire. L'eczéma atopique provoque une plus grande sensibilité de la peau. Celle-ci s'irrite dès lors plus facilement au contact de substances contenant des agents dégraissants pour la peau, comme le savon, le liquide vaisselle, l'eau, la laine, etc. Les symptômes typiques sont des plaques rouges et une peau sèche et squameuse qui démange intensément. Soigner l'eczéma avec des préparations à base de cortisone peut réduire les démangeaisons. Les personnes atteintes d'eczéma atopique ont généralement la peau très sèche, ce qui provoque également des démangeaisons. En hydratant préventivement votre peau chaque jour avec une crème grasse, vous pouvez prévenir les démangeaisons causées par la peau sèche.

L'autre grand coupable, l'urticaire chronique, se manifeste sous la forme de boutons rouges qui démangent terriblement. Les boutons et les démangeaisons peuvent apparaître d'un moment à l'autre et disparaître ensuite, ou se déplacer sur tout le corps. Dans ce cas, un antihistaminique est le traitement de choix.

Stress et peau sèche

Le stress peut exacerber les démangeaisons qui résultent d'une telle affection cutanée. En effet, la sensation de démangeaison est produite par le cerveau. Lorsque vous êtes sous tension, les neurotransmetteurs de votre cerveau commencent à réagir, ce qui peut stimuler la sensation de démangeaison. Avec l'âge, la peau devient également plus sèche. Ainsi, chez les personnes âgées, une peau extrêmement sèche peut être à l'origine de démangeaisons chroniques, surtout en hiver, lorsque le chauffage fonctionne à plein régime. S'il n'y a pas d'autres lésions cutanées, il est préférable de commencer à appliquer une crème hydratante et d'utiliser une huile de bain au lieu d'un gel douche desséchant.

Lire aussi | 10 conseils pour dire stop au stress

Les allergies

Les allergies sont la deuxième source de démangeaisons cutanées. Les allergies de contact - nickel, parfum, conservateurs... - se manifestent généralement par des démangeaisons à l'endroit où la peau est entrée en contact avec l'allergène. Dans le cas de l'allergie au nickel, par exemple, un eczéma se développe sur le lobe de l'oreille, à l'endroit où la boucle d'oreille entre en contact avec la peau. Si l'allergène n'est pas identifié ou si vous ne pouvez pas l'éviter, des démangeaisons chroniques peuvent en résulter.

Dans le cas d'une allergie au pollen ou aux acariens, les démangeaisons s'accompagnent généralement d'autres symptômes, tels que le larmoiement, des écoulements nasaux et éternuements. Une allergie alimentaire provoque des démangeaisons persistantes dans la bouche après l'ingestion de certains fruits, légumes ou noix.

Altération de la fonction hépatique

Les démangeaisons chroniques peuvent également résulter d'un problème interne, tel qu'un dysfonctionnement des reins ou du foie ou une maladie de la thyroïde. Ces problèmes peuvent être détectés grâce à une analyse de sang. Une cause neurologique peut également en être la cause, comme un dysfonctionnement de la conduction nerveuse ou du cerveau, qui peut provoquer des démangeaisons chroniques au niveau de la peau. En outre, les médicaments peuvent également avoir pour effet secondaire des démangeaisons.

Et parfois, les démangeaisons semblent être constantes parce que vous continuez à vous gratter ou à frotter cet endroit. Résultat? Vous tombez dans un cercle vicieux: les démangeaisons s'accentuent et des lésions cutanées, telles que des épaississements, des boutons ou des décolorations, se développent et provoquent à leur tour des démangeaisons. En cas de démangeaison chronique, la thérapie cognitivo-comportementale peut vous aider à vous débarrasser de votre comportement de grattage.

Enfin, dans 5 à 10% des cas de démangeaisons chroniques, il n'y a pas de cause identifiable et seuls les symptômes sont traités.

Que faut-il faire et ne pas faire ? Se gratter est un réflexe logique qui vient momentanément soulager les démangeaisons car il active le centre de récompense du cerveau, mais il est préférable de ne pas le faire. Ce geste provoque en effet des lésions cutanées qui perpétuent le problème. En cas de peau sèche ou d'eczéma, mieux vaut s'hydrater quotidiennement à l'aide d'une bonne crème. Des compresses fraîches et des linges humides peuvent également apporter un soulagement dans certains cas. Mais les astuces de grand-mère comme le vinaigre risquent de se retourner contre vous, car elles assèchent encore plus votre peau. La chaleur et la transpiration favorisent également les démangeaisons.

Quand vous ressentez le besoin incessant de vous gratter, c'est un signal d'alarme que votre corps vous envoie, semblable à une douleur aiguë. Les démangeaisons cutanées, par exemple, peuvent indiquer la présence d'un insecte, d'un parasite ou de toute autre chose provoquant une irritation. Le problème se pose lorsque la sensation de démangeaison est continue. Si elle persiste pendant plus de six semaines, il s'agit de démangeaisons chroniques. Les causes sont très diverses.40% des cas sont dus à une maladie de la peau. Les démangeaisons s'accompagnent alors d'une anomalie ou d'une tache visible sur la peau. Les maladies cutanées les plus connues qui s'accompagnent de démangeaisons sont l'eczéma atopique (ou dermatite atopique) et l'urticaire. L'eczéma atopique provoque une plus grande sensibilité de la peau. Celle-ci s'irrite dès lors plus facilement au contact de substances contenant des agents dégraissants pour la peau, comme le savon, le liquide vaisselle, l'eau, la laine, etc. Les symptômes typiques sont des plaques rouges et une peau sèche et squameuse qui démange intensément. Soigner l'eczéma avec des préparations à base de cortisone peut réduire les démangeaisons. Les personnes atteintes d'eczéma atopique ont généralement la peau très sèche, ce qui provoque également des démangeaisons. En hydratant préventivement votre peau chaque jour avec une crème grasse, vous pouvez prévenir les démangeaisons causées par la peau sèche.L'autre grand coupable, l'urticaire chronique, se manifeste sous la forme de boutons rouges qui démangent terriblement. Les boutons et les démangeaisons peuvent apparaître d'un moment à l'autre et disparaître ensuite, ou se déplacer sur tout le corps. Dans ce cas, un antihistaminique est le traitement de choix. Le stress peut exacerber les démangeaisons qui résultent d'une telle affection cutanée. En effet, la sensation de démangeaison est produite par le cerveau. Lorsque vous êtes sous tension, les neurotransmetteurs de votre cerveau commencent à réagir, ce qui peut stimuler la sensation de démangeaison. Avec l'âge, la peau devient également plus sèche. Ainsi, chez les personnes âgées, une peau extrêmement sèche peut être à l'origine de démangeaisons chroniques, surtout en hiver, lorsque le chauffage fonctionne à plein régime. S'il n'y a pas d'autres lésions cutanées, il est préférable de commencer à appliquer une crème hydratante et d'utiliser une huile de bain au lieu d'un gel douche desséchant.Les allergies sont la deuxième source de démangeaisons cutanées. Les allergies de contact - nickel, parfum, conservateurs... - se manifestent généralement par des démangeaisons à l'endroit où la peau est entrée en contact avec l'allergène. Dans le cas de l'allergie au nickel, par exemple, un eczéma se développe sur le lobe de l'oreille, à l'endroit où la boucle d'oreille entre en contact avec la peau. Si l'allergène n'est pas identifié ou si vous ne pouvez pas l'éviter, des démangeaisons chroniques peuvent en résulter. Dans le cas d'une allergie au pollen ou aux acariens, les démangeaisons s'accompagnent généralement d'autres symptômes, tels que le larmoiement, des écoulements nasaux et éternuements. Une allergie alimentaire provoque des démangeaisons persistantes dans la bouche après l'ingestion de certains fruits, légumes ou noix.Les démangeaisons chroniques peuvent également résulter d'un problème interne, tel qu'un dysfonctionnement des reins ou du foie ou une maladie de la thyroïde. Ces problèmes peuvent être détectés grâce à une analyse de sang. Une cause neurologique peut également en être la cause, comme un dysfonctionnement de la conduction nerveuse ou du cerveau, qui peut provoquer des démangeaisons chroniques au niveau de la peau. En outre, les médicaments peuvent également avoir pour effet secondaire des démangeaisons. Et parfois, les démangeaisons semblent être constantes parce que vous continuez à vous gratter ou à frotter cet endroit. Résultat? Vous tombez dans un cercle vicieux: les démangeaisons s'accentuent et des lésions cutanées, telles que des épaississements, des boutons ou des décolorations, se développent et provoquent à leur tour des démangeaisons. En cas de démangeaison chronique, la thérapie cognitivo-comportementale peut vous aider à vous débarrasser de votre comportement de grattage. Enfin, dans 5 à 10% des cas de démangeaisons chroniques, il n'y a pas de cause identifiable et seuls les symptômes sont traités.