En cas d'ingestion, les piles bouton peuvent causer des dommages importants aux organes internes et entraîner la mort en quelques heures à peine. Voici quelques conseils à suivre pour éviter les accidents provoqués par les piles boutons.

Que sont les piles boutons?

Les piles boutons ont la taille d'une pièce de monnaie. On les utilise dans des appareils tels que des commandes à distance, des jeux et des jouets, des thermomètres ou certaines cartes de voeux. Sur certains appareils, il est facile d'ouvrir le compartiment à piles pour accéder aux petites piles, ce qui peut être dangereux pour les enfants. Ces piles représentent un danger réel pour la santé de vos enfants.

Quels sont les risques?

Lorsqu'elle est avalée, la pile bouton est en contact avec la salive. Cela entraîne une réaction chimique qui peut causer des brûlures internes et de graves blessures pouvant parfois même entraîner la mort.

En cas d'ingestion, les piles boutons au lithium-ion sont les plus dangereuses.

Quels sont les symptômes?

Lorsqu'un enfant avale une pile bouton, les symptômes manifestes n'apparaissent pas toujours immédiatement. Vous pourriez toutefois remarquer que l'enfant semble s'étouffer, a des douleurs dans la poitrine, se met à tousser ou à respirer bruyamment, saigne du nez, a une hémorragie intestinale ou de la fièvre.

Si vous pensez qu'un enfant a avalé une pile bouton, emmenez-le immédiatement aux services d'urgence d'un hôpital.

Comment éviter qu'un enfant n'avale une pile bouton?

Conservez les piles boutons et les appareils dangereux hors de portée des enfants.

Assurez-vous que les enfants ne puissent pas accéder aux piles qui restent dans des emballages ouverts.

Vérifiez que vos appareils contenant des piles boutons ne puissent pas être ouverts facilement.

Débarrassez-vous immédiatement des piles boutons usagées. Les piles plates peuvent encore être dangereuses.

Que faire si un enfant a (peut-être) avalé une pile bouton?

Il faut agir rapidement et faire immédiatement appel aux services d'urgence hospitaliers.

Votre enfant ne doit ni manger ni boire.

Il ne faut pas le faire vomir.

Si possible, apportez l'emballage du produit ou l'appareil contenant la pile à l'hôpital afin d'aider le médecin à identifier le type de pile et ses composants chimiques.

Source: SPF Economie

