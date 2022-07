Les patients devront désormais payer leur consultation à distance

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

Dès le 1er août, les premiers codes de téléconsultation créés pendant la crise Covid disparaitront et seront remplacés par d'autres codes encadrant les consultations téléphoniques et vidéos. Ces dernières seront davantage rémunérées et la patientèle devra désormais participer aux frais de la consultation.

