Les verres de lunettes multifocaux ou les verres qui corrigent à la fois la vision de près et de loin étaient jusqu'à présent la meilleure solution proposée sur le marché. Mais pour de nombreuses personnes, cette combinaison ne fonctionne pas. Deux développeurs belges ont donc uni leurs forces pour créer des lentilles autofocales, avec un bouton séparé pour la lecture.

Vers l'âge de 45 ans, les premiers signes de presbytie ou d'hypermétropie apparaissent chez de nombreuses personnes. Lire un livre ou un message sur le smartphone devient alors difficile et les lunettes de lecture sont indispensables. Mais ceux qui souffrent déjà de myopie ont également besoin d'une correction pour voir loin. Les lentilles multifocales, qui proposent les deux corrections dans une seule paire de lunettes, sont la solution la plus courante. Toutefois, cette approche n'est pas sans faille et présente des limites pour un certain nombre d'utilisateurs. Par exemple, avec ce système, vous regardez à travers différentes zones de focalisation selon que vous voulez vous concentrer sur un élément proche ou lointain. Il en résulte parfois des déformations de l'image ou des limitations du champ de vision, ce qui rend, par exemple, plus difficile l'évaluation des obstacles.

Première mondiale

Afin de trouver une solution à ce problème, Jelle De Smet et Paul Marchal ont passé plus de 5 ans à développer une solution technologique entièrement nouvelle, en collaboration avec l'Imec, l'Université de Gand et Tokai Optecs. Le gouvernement flamand a également investi dans cette innovation. Cela a donné naissance aux lentilles autofocales, une première mondiale développée chez nous. Ces verres contrôlés électroniquement promettent d'offrir une solution aux lacunes actuelles des lunettes progressives. "Contrairement aux verres progressifs où la correction des deux problèmes de vue est contenue dans un seul verre, les verres autofocaux contiennent deux lentilles optiques ultra précises. Entre les deux se trouve une couche contenant un liquide spécial. Cela réduit le décalage entre les zones de focalisation et améliore le confort visuel", explique Paul Marchal, développeur et PDG de Morrow, qui commercialise des lentilles autofocales. En raison de la nanotechnologie révolutionnaire qui sous-tend les lunettes, celles-ci ne peuvent être fabriquées sur mesure que par impression 3D.

Bouton pour lunettes de lecture

"Avec des lunettes multifocales ordinaires, la différence entre les zones de focalisation est souvent importante. Et en même temps, le champ de vision est limité parce que vous devez regarder à travers une certaine zone optique et changer à chaque fois que vous souhaitez voir de loin, normalement ou de près. Avec les lentilles autofocales, nous avons réduit les différences entre les corrections, de sorte que vous subissez moins de distorsions lorsque vous passez d'une zone de focalisation à l'autre. Ces lentilles vous offrent également un champ de vision plus large, plus complet et tout aussi net, de loin comme de près. La perception de la profondeur s'améliore également, d'après les tests que nous avons effectués. Et vous pouvez vous asseoir et regarder la télévision avec ces lunettes, ce qui n'est souvent pas possible avec des lunettes multifocales. En bas du verre, il n'y a pas de forte correction automatique (pour la lecture) comme sur les lunettes progressives ordinaires, car les gens n'utilisent pas cette correction dans 80 % des cas", explique Paul Marchal.

© DR

"De plus, cette correction entraîne bien souvent des situations dangereuses car il est plus difficile de repérer les obstacles au sol ou de bien voir toutes les marches d'un escalier. Ce n'est que lorsque cela est nécessaire, par exemple pour lire les petites lettres d'un prospectus ou quand il fait plus sombre, que cette correction de lecture supplémentaire s'avère utile. Dans ces lunettes, nous pouvons l'activer grâce à un bouton situé sur la branche droite de la monture, commandé par une batterie. D'une simple pression sur le bouton, la correction s'active instantanément grâce une décharge électrique, afin de permettre une lecture plus nette, grâce à la technologie intégrée. La batterie doit être rechargée tous les 2 à 3 jours, selon l'utilisation. Après la lecture, vous pouvez réappuyer sur le bouton pour l'éteindre et vous ne serez alors plus gêné par cette correction lorsque vous réalisez vos autres activités."

Pour tout le monde?

Les développeurs visent principalement les personnes qui ne sont pas du tout (ou pas suffisamment) aidées par les verres progressifs. Mais tous les troubles oculaires ne sont pas éligibles. "Pour des problèmes tels que l'astigmatisme, cette technologie convient, mais pour les troubles trop importants, cela ne fonctionnera pas. Pour savoir si votre problème oculaire remplit les conditions requises, nous proposons un test de la vue à domicile gratuit, réalisé par un opticien. "Sur le site web de Morrow, vous pouvez aussi effectuer un test d'auto-évaluation plutôt pratique. Les prix des lentilles autofocales varient de 1099 à 1400 euros. Entre-temps, le développement se poursuit et il est déjà prévu d'évoluer vers des lunettes intelligentes.

Plus d'infos morroweyewear.com/fr

