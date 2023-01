Ne laissez pas le froid (glacial) ou l'humidité vous priver du plaisir d'enfiler vos chaussures de randonnée, même en hiver. Dur dur de quitter son canapé moelleux et son logis bien chaud, mais vous verrez, la randonnée hivernale a de nombreux bienfaits sur la santé. Pas encore convaincu? Lisez ce que la science dit à ce sujet.

Vitamine du soleil

En hiver, nous sommes plus susceptibles de souffrir de carence en vitamine D, pourtant importante. Celle-ci garantit, entre autres, une bonne immunité et une protection des os, du coeur et des vaisseaux sanguins. La vitamine D est principalement synthétisée dans la peau sous l'effet du soleil. Mais cette production chute drastiquement en hiver, en raison non seulement des nombreuses couches de vêtements, mais également d'un rayonnement solaire plus faible. Raison pour laquelle il est important de maximiser son exposition aux rayons en sortant davantage.

Poids et cerveau

La marche rapide régulière est un excellent moyen de contrôler votre poids et fonctionne encore mieux qu'une séance d'entraînement à la salle ou au gymnase. C'est la conclusion des chercheurs de la London School of Economics qui ont analysé les données de l'enquête de santé annuelle en Angleterre. Les plus de 50 ans qui marchaient régulièrement d'un bon pas pendant plus de 30 minutes avaient un IMC inférieur et un plus petit tour de taille que ceux qui s'entraînaient à la salle.

Le cerveau est également stimulé, selon une récente étude britannique (King's College). Les chercheurs ont découvert que marcher régulièrement dans le but de renforcer la force des jambes peut également avoir un impact positif sur les capacités cognitives à long terme. Ils ont étudié environ 324 jumelles pendant 10 ans. La soeur jumelle qui avait les jambes en meilleure forme au début de l'étude s'est avérée avoir de meilleurs résultats cognitifs en moyenne au bout de 10 ans. Son cerveau subissait également moins de changements liés à l'âge.

Dépression et humeur

Vous en avez certainement déjà fait l'expérience vous-même. Outre des formes d'exercices plus intenses, la marche en plein air a elle aussi un effet bénéfique sur votre humeur. Il a par exemple été démontré que des promenades dans un environnement calme, comme à la campagne, peuvent contribuer à atténuer les symptômes de la dépression. Le trekking rapide aussi réduit le risque d'hypertension, de diabète et d'excès de cholestérol.

Votre condition physique est-elle bonne et vous sentez-vous bien dans votre marche habituelle ? Essayez dans ce cas de marcher plus longtemps ou d'augmenter un peu votre rythme. De cette façon, vous pouvez encore amplifier les avantages pour votre coeur et votre glycémie.

Les articulations

Ceux qui souffrent de douleurs articulaires peuvent également bénéficier d'une promenade régulière dans la plupart des cas (sauf en cas de douleurs aiguës). Après tout, la marche reste un sport doux qui aide à garder vos articulations souples et à prévenir la raideur et l'enflure. Une étude américaine a ainsi découvert que les personnes souffrant d'arthrose précoce du genou peuvent se protéger contre la perte de mobilité en faisant environ 6000 pas par jour.

Préparation supplémentaire

Lorsque le mercure plonge, cette marche nécessite un peu de préparation supplémentaire. Au début de votre promenade, veillez à ne pas marcher trop vite car par temps froid, vos muscles ont besoin d'un peu plus de temps pour se réchauffer. Par conséquent, ralentissez le rythme au début afin d'éviter les blessures. Votre organisme a besoin d'énergie pour maintenir une bonne température. Par conséquent, mangez suffisamment avant le départ ou emportez une banane ou une barre énergétique avec vous lors d'une randonnée plus longue. Même si vous ne ressentez pas la soif à cause du froid, votre corps perd des liquides sous l'effet du sport, mais également de la respiration. Assurez-vous de boire suffisamment pendant et après votre promenade et munissez-vous d'une bouteille thermos chaude lors de longues sorties.

Si le sentier ou la route de campagne est glissant, adaptez votre technique de marche pour éviter de tomber. Vous pouvez le faire en réalisant des foulées plus petites de sorte à toujours rester en contact avec le sol. Vous pouvez également marcher en vous dandinant à l'instar des pingouins. Il existe également des semelles antidérapantes spéciales à nouer sous les chaussures de randonnée. Enfin, les bâtons de marche sont également utiles pour avoir plus d'adhérence sur une surface gelée.

