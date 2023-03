Ce qui était autrefois considéré comme un passe-temps spirituel de hippies est aujourd'hui adopté et même applaudi par des professionnels de la santé et des scientifiques qui reconnaissent les nombreux avantages de la méditation. Mais pour beaucoup, franchir le pas reste difficile. Goedele Leyssen, professeur de yoga et experte en méditation, explique comment se lancer dans cette "discipline".

"J'aime appeler la méditation une 'habitude fondamentale' parce qu'elle constitue la base sur laquelle reposent de nombreuses autres habitudes saines. En méditant, vous prenez automatiquement conscience de votre mode de vie et de ce dont vous avez besoin pour vous sentir bien dans votre peau. Il est alors plus facile d'adopter les bons réflexes, comme opter pour une alimentation saine, boire moins d'alcool et faire plus d'exercice. Ainsi, de cette méditation naît une belle spirale vertueuse", décrit Goedele Leyssen, qui médite elle-même quotidiennement depuis plus de dix ans. "Quand j'ai commencé, j'ai aussi vraiment eu du mal à rester assise pendant 5 minutes, mais aujourd'hui je ne veux pas que mes séances se terminent".

Idéal pour le cerveau

La méditation est parfois qualifiée de sport de haut niveau pour le cerveau, car elle nous entraîne à rester dans l'instant présent. La plupart des gens sont régulièrement plongés dans le passé - "si seulement j'avais fait cela différemment" - ou s'inquiètent de l'avenir. Méditer et se concentrer sur l'instant présent permet de lâcher prise. "Cela a l'avantage de vous rendre à la fois plus calme et plus alerte. Lorsque vous méditez le matin, cela a un effet positif sur votre état d'esprit pour le reste de la journée. Si vous êtes confronté à des défis ou des problèmes au travail, vous ne paniquerez pas immédiatement, mais vous pourrez les anticiper plus rapidement et prendre des décisions plus éclairées. En vous concentrant sur ce qu'il se passe dans l'instant présent, vous pourrez mieux contrôler vos pensées et mieux traiter les informations. Votre résilience se renforce tandis que les sentiments d'anxiété et de dépression disparaissent."

Enfin, la méditation régulière est aussi une forme de soin de soi, et favorise donc le bien-être mental. "Ceux qui méditent fréquemment s'accordent du temps pour eux, un moment dont vos proches et cohabitants doivent tenir compte. Les personnes qui s'occupent constamment d'autrui, comme les aidants proches, en profitent tout particulièrement. Il leur est souvent très difficile de définir des limites et de se défendre. La méditation vous guide, vous aide à en ressentir les bienfaits et vous entraîne à mieux prendre soin de vous."

Structure du cerveau

La structure du cerveau de ceux qui méditent change également, selon des études scientifique. Pendant 8 semaines, des chercheurs ont notamment examiné les scans IRM de plusieurs personnes méditant au quotidien. Ils ont alors constaté plusieurs choses:

L'activité de l'amygdale, la zone du cerveau qui régule nos actions face à la peur, était fortement réduite tandis que la matière grise augmentait,

Les sujets de l'étude ressentaient moins de stress

Leur capacité de concentration s'était améliorée.

Sur le plan physique, la méditation s'est également avérée bénéfique pour diverses affections telles que le syndrome du côlon irritable, l'eczéma ou les migraines.

A tout moment de la journée

"Il n'y a pas d'âge pour commencer la méditation et pour l'intégrer à votre routine quotidienne. Le tout est de la pratiquer régulièrement: la répétition est la clé. Après 21 jours, une routine commence à s'installer d'elle-même." Avant de commencer, choisissez une pièce calme où vos proches et animaux domestiques ne pourront pas vous déranger. Il peut s'agir de la salle de bains, par exemple. Vous n'êtes pas obligé de vous asseoir mais choisissez simplement une position stable et confortable. Vous pouvez garder une couverture chaude à portée de main ou un coussin de méditation si vous aimez l'utiliser et même un casque pour écouter des instructions ou de la musique d'ambiance. La méditation peut être pratiquée à tout moment de la journée. Le matin en sortant du lit, l'après-midi pour se détendre un peu ou le soir pour se remettre du stress de la journée. Chaque moment présente des avantages et des inconvénients et il est préférable de choisir en fonction de votre propre routine quotidienne.

"Au début, concentrez-vous surtout sur la mise en place de cette nouvelle routine et pas tellement sur le déroulement de la méditation. La chose importante à savoir est que vous ne devez pas nécessairement faire le vide dans votre esprit. Les pensées surgiront de toute façon. Mais si vos pensées vagabondent, concentrez-vous sur les instructions données. C'est là le véritable entraînement et vous constaterez rapidement que cela donne des résultats: vous gagnerez en contrôle et serez moins distrait."

