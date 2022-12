Entre mai et la fin octobre 2022, Sciensano et l'Institut de médecine tropicale d'Anvers (IMT) ont aperçu le moustique tigre asiatique à 12 endroits en Belgique. Ce nombre inattendu et particulièrement élevé inquiète.

"Il est assez inattendu et inquiétant de trouver des moustiques tigres à autant d'endroits différents" déclare l'épidémiologue responsable de projet chez Sciensano, Javiera Rebolledo.

"Nous avons observé des oeufs et des larves à plusieurs endroits. Ce qui signifie que le moustique tigre s'y est reproduit. De plus, à deux endroits, le moustique tigre s'est propagé dans l'environnement, causant des nuisances dans les jardins de citoyens. Cela signifie que le moustique tigre était présent en grand nombre. Ce qui augmente donc le risque d'hivernage des oeufs et donc aussi de l'implantation du moustique tigre en Belgique", complète l'entomologiste à l'IMT, Isra Deblauwe.

Vecteurs de maladies

De par son agressivité, le moustique tigre peut causer beaucoup de nuisances la journée. Il est également susceptible, après avoir piqué une personne infectée, de transmettre des virus comme la dengue, le chikungunya et le zika.

C'est la raison pour laquelle il est important de surveiller l'introduction et la présence de cette sorte de moustique dans notre pays. Sciensano invite donc les citoyennes et citoyens à rester vigilants et à prévenir l'institut via https://surveillancemoustiques.be/ en cas de découverte de spécimen dès le début de la saison des moustiques, à partir de la mi-avril 2023.

Comment reconnaitre un moustique tigre ?

Le moustique tigre est un petit moustique noir généralement entre 4 ou 5 millimètres, mais pouvant aller jusqu'à 9 millimètres de longueur. On le reconnait à la ligne blanche à l'arrière de sa tête et son dos, aux cinq rayures blanches sur ses pattes et au bout entièrement blanc de la dernière section de ses pattes arrière.

