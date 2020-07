Aussi appelées "microgreens", les micropousses sont des plantes récoltées au stade de très jeunes pousses, après quelques jours de croissance à peine. Un concentré de goût... et de nutriments.

Vitamines et minéraux

La teneur en minéraux et en vitamines des micropousses dépend de la variété de la plante (voir encadré) mais aussi de leur milieu de culture et de leurs conditions de croissance. Elles contiennent généralement des concentrations élevées de calcium, de magnésium, de fer, de zinc, de sélénium, de composés phénoliques (antioxydants), de provitamine A, de vitamines E, C et K1 (à propos de cette dernière, parlez-en à votre médecin si vous êtes sous traitement anticoagulant). Reste à consommer les micropousses en suffisance ! Or, leur goût est lui aussi très concentré. Les germes de radis, par exemple, s'avèrent particulièrement piquants. Les inclure dans son régime alimentaire est donc avant tout une question de goût !

Des superaliments très fragiles

En fonction des variétés, les micropousses contiennent entre 4 et 40 fois plus de nutriments que les végétaux parvenus à maturité ! Mais ce n'est pas leur seul avantage... Elles sont aussi très faciles et rapides à faire pousser chez soi : il suffit d'un petit bac de terreau sur le plan de travail de la cuisine.

Un minimum de précautions s'impose toutefois, car les micropousses ont tendance à concentrer les polluants et leur immunité n'est pas mature. Elles peuvent donc éventuellement accumuler bactéries pathogènes (comme E. Coli) et métaux lourds.

D'où l'importance de faire attention à leur provenance ou d'utiliser un milieu de culture de qualité, d'autant plus que les micropousses sont généralement consommées crues et à peine lavées !

Par ailleurs, les nutriments des micropousses se dégradent très rapidement : il est impératif de les consommer au plus vite après récolte. En deux à cinq jours, elles perdent pratiquement toutes leurs qualités nutritionnelles. À ce niveau, les micro-brocolis s'avèrent particulièrement fragiles.

Le top 3 des micropousses Les micropousses contenant le plus de vitamines C, K1 et E sont : Le chou rouge

L'amarante

Le radis (et plus précisément le radis vert daikon)

Article réalisé en collaboration avec Serge Pieters, professeur de nutrition à l'Institut Paul Lambin (Haute École Léonard de Vinci)

