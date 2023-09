Avant de sortir désinfectant et pansement, il faut d'abord examiner une plaie et en évaluer la gravité. "Dès qu'une plaie est très ouverte ou assez profonde, il vaut mieux aller aux urgences", explique le formateur en premiers secours Dave Noiron.

"Les blessures plus profondes, où l'on voit parfois un morceau d'os ou d'articulation, peuvent saigner abondamment, et la vue du sang provoque souvent une réaction de panique. Mais dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire d'appeler une ambulance, sauf s'il s'agit d'une hémorragie artérielle. Dans ce cas, la perte de sang est très importante et il faut immédiatement appuyer avec force sur la plaie en attendant les secours".

Pour une plaie profonde "ordinaire", commencez par bien rincer la plaie à l'eau tiède, puis appliquez des compresses ou des serviettes humides. En recouvrant la plaie d'une couche humide, vous obtiendrez une meilleure cicatrisation. En principe, vous disposez de six heures pour faire recoudre la plaie, mais il est bien sûr préférable de vous rendre aux urgences ou chez votre médecin généraliste le plus rapidement possible. Après ces six heures, le risque d'infection sous-cutanée grave dans les tissus augmente.

N'appliquez pas (encore) de désinfectant vous-même et surtout pas d'agents colorés (tels que la povidone iodée ou l'isobétadine). En effet, la coloration jaune-brun empêche le personnel soignant de voir correctement la plaie, ce qui rend le traitement plus difficile.

Petites plaies

Les petites égratignures et coupures peuvent être soignées à la maison en les nettoyant d'abord soigneusement avec de l'eau tiède et un savon neutre. "En nettoyant correctement une petite plaie, il n'est pas toujours nécessaire de la désinfecter. Si vous souhaitez tout de même le faire, choisissez de préférence un produit incolore, car vous pourrez ainsi mieux surveiller l'évolution de la plaie.

Traitez votre plaie avec une pommade douce ou une pommade au miel qui la maintient humide, ce qui garantit une bonne cicatrisation avec moins de tissu cicatriciel. Recouvrez toujours les plaies d'un pansement pour les protéger des bactéries et changez-le deux fois par jour. Continuez à appliquer la pommade jusqu'à ce que la plaie soit complètement refermée. On croyait autrefois qu'une croûte sèche sur la plaie était nécessaire à une bonne cicatrisation, mais cette idée est fausse.

Brûlure? Refroidir d'abord

En cas de brûlure grave, il n'est pas conseillé de se précipiter directement aux urgences. L'eau d'abord, le reste après, telle est la devise. Il faut donc toujours faire couler de l'eau tiède (20°) autour de la brûlure pendant 20 minutes pour limiter les dégâts. C'est long, mais c'est indispensable ! De cette façon, vous empêcher la forte chaleur présente dans la peau de pénétrer plus profondément dans les tissus cutanés sous-jacents. Si vous vous rendez immédiatement aux urgences, vous manquez cette phase cruciale de refroidissement et vous risquez de vous blesser davantage. Si une cloque apparaît par la suite (brûlure au deuxième degré), enveloppez votre plaie avec du film alimentaire pour la protéger de l'air et des bactéries et rendez-vous aux urgences. Pour les brûlures plus importantes ou du troisième degré, appelez le 112.

Surtout, n'appliquez rien vous-même sur une brûlure, car il faudra l'enlever, ce qui est généralement très douloureux.

