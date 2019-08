L'apport en nutriments, en vitamines, en énergie et toutes les autres vertus des fruits et légumes pour notre santé ne sont plus à prouver. Mais comment savoir quoi manger pour pallier à une carence ou un problème bien spécifique ? Voici un classement des bienfaits des fruits et légumes selon leur couleur.

Rouge, vert, violet... Un marchand dispose sur son étal des fruits et légumes qui forment une véritable palette de couleurs. Si cet arc-en-ciel est avant tout un plaisir pour les yeux - déjà nous met-il l'eau à la bouche - , il permettrait aussi de classer les aliments : chaque couleur serait effectivement liée à une vertu santé particulière.

Les aliments verts

Le groupe des fruits et légumes verts aiderait à entretenir la vision et la santé cardiovasculaire, et réduirait aussi les risques de cancer.

Les crucifères, notamment, contiennent des molécules aux propriétés antioxydantes, antibactériennes et anticancérigènes. Les glucosinolates, présents dans les aliments verts, seraient ainsi liés à une diminution du risque de certains cancers (le cancer colorectal, du poumon et de la prostate, en particulier). Parmi les crucifères, on retrouve le brocoli, le chou ou le cresson.

Les légumes à feuilles vertes foncées participent à une bonne santé cardiovasculaire et à la protection de l'oeil. En effet, la lutéine qu'ils contiennent se retrouve également en grande quantité dans la rétine : elle protège l'oeil de la lumière bleue, et prévient la DMLA (dégénérescence maculaire liée à l'âge). Ces légumes possèdent aussi de la zéaxanthine, au pouvoir antioxydant.

Enfin, les fruits et légumes verts sont riches en vitamine B, notamment impliquée dans la production d'énergie et le bon fonctionnement du système nerveux.

Quelques fruits et légumes : les avocats, les pommes, les raisins, le melon, les kiwis, les citrons verts, les artichauts, les asperges, le brocoli, les haricots, les poivrons verts, les épinards, la courgette, le concombre, l'avocat, les choux de Bruxelles et certaines herbes aromatiques (persil, ciboulette)...

Les aliments orange et jaunes

Les fruits et légumes orange et jaunes stimuleraient le système oculaire et le système immunitaire.

Couleurs du soleil, couleurs chaleureuses, le jaune et le orange sont un indicateur de vertus et de bienfaits pour la santé. En effet, les aliments qui arborent ces teintes ont aussi l'avantage d'être riches en caroténoïdes et notamment en bêta-carotène, appelé aussi provitamine A. Ces composés bioactifs ont des propriétés antioxydantes, anticancéreuses et stimulent la synthèse d'anticorps. Ce sont eux qui vont aider à produire de la mélanine, grâce aux mélanocytes, cellules protectrices de notre peau et principal filtre naturel contre les rayons UV.

Les flavonoïdes, contenus dans ces fruits et légumes, sont aussi importants, tant pour la protection immunitaire que la prévention cardiovasculaire.

Enfin, la consommation de ce groupe d'aliments apporte de la vitamine A, indispensable à la vision. Les caroténoïdes, grâce à leurs effets antioxydants, sont eux aussi un allié contre le vieillissement oculaire.

Quelques fruits et légumes : Carotte, patate douce, courge, potiron, citrouille, poivron jaune, ananas, abricot, pamplemousse, clémentine orange, mangue, pêche...

Les aliments violet et bleus

Considérés comme des super-aliments, les fruits et légumes bleus et violets ont des propriétés anti-âge, agissent sur la santé des voies urinaires, et réduisent les risques de cancer.

Ces derniers contiennent des substances dites phénoliques (comme les anthocyanes), soit des antioxydants bénéfiques dans la lutte contre le vieillissement cellulaire.

Les anthocyanes ont aussi un pouvoir anti-inflammatoire, qui va intervenir dans la récupération musculaire. Bref, une vertu plutôt utile pour les sportifs.

Les aliments de ce coloris peuvent protéger vos vaisseaux sanguins, cartilages, tendons, ligaments, mais aussi réduire le risque de cancer par la prévention de la dégénérescence des tissus qui suit une irritation chronique. Les aliments violet profond contiennent des niveaux élevés de resvératrol, une substance qui va, elle aussi, réduire les risques de cancer. On en trouve principalement dans les raisins.

Enfin, les fruits et légumes violet et bleus peuvent améliorer la mémoire et la santé des voies urinaires.

Quelques fruits et légumes : Mûre, myrtille, prune, cassis, groseille, raisin, aubergine, échalotte, oignon, chou rouge...

Les aliments rouges

Les fruits et légumes de ce coloris peuvent aider à maintenir le coeur en bonne santé, favorisent une bonne vision, boostent l'immunité, réduisent les risques de cancer et protègent la peau.

Tout comme les aliments jaunes et orange, le groupe des rouges renferme un caroténoïde, le lycopène, aux propriétés antioxydantes. Il contribue notamment à la bonne santé du coeur et des vaisseaux sanguins et va limiter le risque de contracter certains cancers (en particulier le cancer de la prostate). Une fois encore, ce caroténoïde va protéger la peau des UV.

C'est également une bonne source de potassium, de vitamine C, et surtout de vitamine P (moins connue, mais tout aussi importante). Cette vitamine participe à l'équilibre de la circulation sanguine.

Quelques fruits et légumes : cerise, grenade, pamplemousse, raisin, pastèque, fraise, framboise, tomate, radis, rhubarbe, chou rouge, betterave, poivron rouge...

Les aliments blancs, beiges et bruns

Ils favorisent une bonne santé cardiovasculaire et réduisent les risques de cancer.

L'un des composés de ces aliments l'allicine, une substance qui aide à lutter contre les cellules cancéreuses. L'ail est l'aliment à privilégier, puisqu'il en contient le plus.

Ces aliments sont aussi riches en potassium, minéral qui est chargé de réguler la tension artérielle.

Enfin, certaines études encouragent la consommation de légumes blancs. Cela permettait en effet de réduire les risques d'accident vasculaire cérébral.

Quelques fruits et légumes : Poire brune, datte, pêche blanche, litchi, noix de coco, raisin blanc, chou-fleur, champignon, oignon, poireau, navet, panais, pomme de terre, asperge...