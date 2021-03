La perte d'audition est désagréable tant pour vous que pour votre entourage. De nombreuses personnes hésitent pourtant à s'attaquer à ce problème : elles attendent en moyenne sept ans pour le faire. Ce n'est pas l'idéal puisqu'une perte auditive non traitée peut avoir de graves conséquences.

Une mauvaise audition : certaines personnes naissent avec cette maladie, quand d'autres la développent en vieillissant. Un trouble qui se manifeste différemment selon les personnes: parfois, on entend moins bien certains sons - comme les sons aigus -, mais dans d'autres cas, on peut aussi être presque incapable de suivre une conversation à cause d'une mauvaise audition. L'un des effets les plus significatifs de la perte auditive se fait lentement ressentir, mais a probablement l'impact le plus significatif : il peut affecter votre vie sociale.

1. La perte auditive affecte votre vie sociale

Au fur et à mesure que votre audition décline, maintenir un contact social devient de plus en plus difficile. Les activités sociales impliquent souvent de grands groupes de personnes, comme lors d'un anniversaire, d'une fête ou d'un dîner. Mais le bruit ambiant - pensez au bourdonnement dans un restaurant - rend plus difficile la compréhension des conversations. Par conséquent, vous commencez à éviter les interactions sociales. En fait, les recherches montrent que les personnes âgées souffrant d'une perte auditive non traitée sont 25% moins susceptibles de participer à des activités sociales. Elles restent à la maison parce qu'elles ne peuvent plus suivre les conversations. Cela entraîne un isolement social et parfois même de l'anxiété. En outre, la solitude a été associée à d'autres problèmes de santé, tels que l'hypertension artérielle et même la dépression.

2. Votre cerveau devient moins performant

Non seulement les contacts sociaux peuvent être affectés par une perte auditive, mais aussi votre cerveau. La perte d'audition peut entraîner une diminution des fonctions cognitives. Communiquer et entendre des sons contribuent à maintenir votre cerveau en forme. Les fonctions cognitives sont stimulées grâce aux divers sons. On dit même que la communication est le meilleur entraînement de la mémoire qui soit. Mais les parties de votre cerveau qui ne vous offrent pas de son en raison d'une perte auditive auront, avec le temps, des difficultés à distinguer les sons et même à reconnaître la parole. En outre, le cerveau a besoin de beaucoup d'énergie pour essayer de s'adapter à la perte auditive. Cette énergie ne peut alors plus être dépensée pour d'autres fonctions cérébrales importantes, comme se souvenir de ce qui a été dit. Résultat : votre mémoire se détériore. Une aide auditive peut néanmoins régler en partie ce problème, selon des recherches menées par l'Université d'Exeter et le King's College de Londres. Ils ont ainsi remarqué que les personnes équipées d'appareils auditifs obtenaient de meilleurs résultats aux tests d'évaluation de la mémoire de travail et de l'attention que les autres.

3. La perte d'audition peut vous donner un sentiment d'insécurité

L'une des conséquences les moins connues de la perte auditive est le sentiment d'insécurité et de danger qu'elle engendre. Non seulement le fait de ne pas entendre correctement la circulation peut entraîner des situations dangereuses, mais "essayer d'entendre" consomme tellement d'énergie que cela peut vous épuiser et vous rendre moins alerte.

4. Les passe-temps sont moins amusants

Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que les loisirs sont souvent moins agréables lorsque l'on a une mauvaise audition. Les amoureux de la nature peuvent notamment souffrir de ne pas entendre le chant des oiseaux. Ou peut-être aimez-vous la musique classique, mais manquez certaines nuances et sons à cause de votre trouble auditif. Faire de la musique soi-même, par exemple dans un orchestre ou une chorale, devient également beaucoup plus difficile. Et comme dit plus haut, cela a des conséquences non négligeables sur les contacts sociaux - nos hobbies sont souvent le ciment de l'interaction sociale - mais notre vie perd simplement de sa saveur lorsqu'on ne peut plus exercer pleinement nos hobbies.

5. La perte auditive coûte cher

Un dernier effet secondaire de la perte auditive est qu'elle coûte de l'argent. Et nous ne parlons pas des frais nécessaires pour compenser la perte d'audition, car l'achat d'une aide auditive est partiellement ou totalement remboursé (selon votre compagnie d'assurance et l'audiologiste que vous consultez). Selon une étude de l'Institut Better Hearing, les adultes souffrant d'une perte auditive sont plus susceptibles d'être au chômage. Elles sont également plus susceptibles d'avoir un revenu moyen inférieur à celui des personnes sans problème auditif. Selon le chercheur principal de l'étude, M. Jung, cela s'explique notamment par le fait que les personnes malentendantes ont plus de difficultés à traiter et à interpréter les conversations avec leurs supérieurs ou leurs clients. En outre, il peut être plus difficile de participer à des réunions, par exemple.

