C'est bien connu : l'exercice physique pendant et après la ménopause peut aider à combattre les symptômes les plus courants, mais aussi à maintenir un poids idéal. Mais son effet positif va encore plus loin. Les femmes qui enfilent régulièrement leurs chaussures de sport semblent également mieux protégées contre la dépression.

La ménopause affecte le bien-être mental et augmente le risque de pensées dépressives (légères). Cela a déjà été démontré dans de nombreuses études précédentes. D'autre part, on savait aussi que l'exercice fréquent protège mieux le cerveau contre la dépression. Des chercheurs finlandais ont maintenant établi un lien entre ces deux résultats et ont cherché à savoir si les femmes ménopausées qui restent très actives physiquement sont plus fortes mentalement et présentent moins de symptômes de dépression.

Plus de 1000 femmes âgées de 47 à 55 ans ont participé à l'étude. Au moyen de questionnaires scientifiques, elles ont été interrogés sur les symptômes de la dépression. Elles ont également indiqué dans quelle mesure elles étaient satisfaites de leur vie et à quel point elles étaient physiquement actives. Ce degré d'activité physique a été classé de faible à très actif.

Les femmes en préménopause présentaient moins de symptômes dépressifs que les femmes en postménopause. Toutefois, aucune autre différence n'a été constatée, en matière de satisfaction de la vie et d'attitude (positive/négative), quand on comparait les différentes phases de la ménopause dans laquelle se trouve une personne (avant, pendant ou après la ménopause).

Néanmoins, toutes les femmes qui ont indiqué faire de l'exercice ou faire du sport très régulièrement ont obtenu de meilleurs résultats dans ces domaines. Elles étaient plus satisfaites de leur vie, étaient positives et faisaient état de sentiments dépressifs nettement moins importants que les femmes qui ne faisaient pas beaucoup d'exercices physiques. Même les femmes modérément sportives ont obtenu de meilleurs résultats en termes de bien-être mental que le groupe des inactives.

"Devenir ou rester physiquement active pendant et après la ménopause semble mieux protéger les femmes mentalement. L'exercice physique réduit l'impact de la dépression ménopausique et favorise un esprit ouvert et positif", déclare Dmitriy Bondarev, directeur de recherche au Centre de recherche en gérontologie et à la Faculté des sciences du sport et de la santé de l'Université de Jyväskylä en Finlande. Différents effets sont probablement responsables de cette situation. Par exemple, l'exercice physique vous fait produire plus d'hormones du bonheur, ce qui a un effet positif sur l'humeur et aide à libérer le stress et la tension émotionnelle.

