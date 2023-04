En Belgique, le nombre de patients souffrant de problèmes d'immunité est estimé à 15.000. Jusqu'à 130 dons de plasma par an sont nécessaires pour traiter un seul d'entre eux.

Cette semaine, le Service du Sang de la Croix-Rouge de Belgique s'associe aux journées mondiales des patients atteints de déficits immunitaires primaires (DIP). On estime que 10 millions de personnes dans le monde sont atteintes de cette maladie mais que 70 à 90% d'entre-elles ne sont toujours pas diagnostiquées. Les besoins en plasma deviennent capitaux et augmentent en permanence, y compris en Belgique.

De quoi souffrent ces patients?

Les immunodéficiences primaires sont des maladies rares caractérisées par un système immunitaire absent ou ne fonctionnant pas correctement. On parle de déficit primaire quand celui-ci survient dès la naissance du patient. Il existe plus de 450 formes d'immunodéficience primaire (PI ou PID), dont la gravité varie considérablement. L'immunodéficience primaire se présente souvent sous la forme d'infections "communes", détectés parfois trop tardivement et rendant le patient vulnérable aux lésions des organes vitaux, à l'incapacité physique et mettant en péril sa vie. Les plus courantes sont les infections graves, persistantes et/ou récurrentes telles que les infections de l'oreille, des sinus ou de la peau, ainsi que l'inflammation des poumons, du foie et des intestins.

Sans don de plasma, aucun traitement n'est possible pour sauver ces patients. L'accès des personnes atteintes d'immunodéficience primaire à un traitement approprié, aide à limiter les complications graves et potentiellement mortelles. Sans plasma, ces patients sont sujet à de fréquentes infections de plus en plus sévères. Une grande quantité de dons sont néanmoins nécessaires pour un traitement: jusqu'à 130 dons de plasma par an sont nécessaires pour traiter 1 seul d'entre eux.

Pourquoi du plasma?

Le plasma contient trois groupes de protéines essentielles à l'organisme dont les immunoglobulines (anticorps) qui nous protègent naturellement des infections. Sans ce système de défenses, notre corps ne peut simplement pas supporter d'être en contact avec le monde extérieur. Impossible de jouer avec d'autres enfants, d'aller à l'école, de travailler, de voyager et, dans certains cas sévères, de vivre.

Les dons de plasma et les immunoglobulines qu'il contient sont la seule possibilité pour les patients atteints de DIP, de restaurer ces protections et de vivre enfin normalement.

Les IG issues des dons de plasma, remplacent les anticorps protecteurs manquants dans le système immunitaire des malades. Sans elles, les patients sont sujets à des infections récurrentes et sévères. Ces immunoglobulines peuvent être administrés par voie intraveineuse ou souscutanée.

Seul le plasma humain permet de produire ces concentrés d'immunoglobulines. L'engagement des donneurs de sang et de plasma est donc crucial pour les patients atteints de DIP.

