La consommation d'antibiotiques, qui avait reculé ces dernières années, est revenue au niveau qui était le sien avant la pandémie de Covid, malgré les campagnes en faveur d'un bon usage des antibiotiques, selon des chiffres des Mutualités libres.

Entre juillet 2021 et juin 2022, le volume d'antibiotiques prescrits a augmenté de près de 30%. Et ce n'est pas tout: le nombre de délivrances, utilisateurs et DDD (defined daily dose ou dose journalière définie, une unité de mesure adoptée au niveau international pour le volume de médicaments) sont proches de la situation d'avant la pandémie. Et pourtant, la résistance antimicrobienne acquise est en partie due à cette utilisation fréquente et inappropriée des antibiotiques.

Les Belges, mauvais élèves

En comparaison avec leurs voisins européens, les Belges sont des "gros consommateurs" d'antibiotiques, avec plus de 65 millions de doses par an. Il faut donc en encourager une utilisation correcte, et tout faire pour en limiter la consommation. Il est donc important de prêter attention à la prévention des infections, notamment en ayant une hygiène stricte des mains et en appliquant au quotidien des mesures préventives (se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir en papier ou tousser à l'intérieur de son coude). La vaccination, lorsqu'elle est possible, contribue également à la prévention.

Punir les médecins?

La résistance aux antimicrobiens (RAM) représente un défi mondial pour les humains, les animaux, la nature et la société. Certains plaident dès lors pour qu'une partie des honoraires des médecins soit liée au comportement de prescription, ceux qui prescrivent trop d'antibiotiques devant pouvoir être sanctionnés.

