Chaque année, Sciensano évalue, via le 'Health Status Report', l'état de santé des Belges. Parmi les indicateurs, le rapport se focalise aussi sur les facteurs de risque qui ont une influence sur la santé, comme le tabagisme, le surpoids, le manque d'activité physique. En 2021, on enregistre des progrès même si beaucoup d'améliorations sont encore possibles.

Consommation de tabac

Nous fumons moins. En 2018, 15% de la population a indiqué fumer tous les jours, une baisse importante sur les 15 dernières années. Nous faisons ainsi mieux que la moyenne de l'UE-15. Les hommes fument toujours plus que les femmes et de moins en moins de jeunes (15-24 ans) étaient des fumeurs quotidiens en 2018 (11% contre 17% en 2013). Par ailleurs, 4,1% de la population étaient des utilisateurs réguliers d'e-cigarettes en 2018 en Belgique.

Consommation d'alcool

Notre consommation d'alcool diminue, mais reste toujours élevée. En 2019, le Belge consommait en moyenne 10,8 litres d'alcool pur par an. La consommation d'alcool pur en Belgique est maintenant légèrement inférieure à la moyenne de l'UE-15 (11,1 litres). 7,4% des hommes et 4,3% des femmes indiquent avoir une surconsommation d'alcool hebdomadaire (c'est-à-dire plus de 21 consommations par semaine pour les hommes et plus de 14 consommations pour les femmes). Environ 10% des jeunes de 15 à 24 ans signalent "boire de façon risquée en une seule occasion" chaque semaine, c'est-à-dire consommé au moins 6 boissons alcoolisées en une seule occasion.

Statut pondéral

Le surpoids est un problème important en Belgique, tout comme dans la plupart des pays industrialisés. En 2018, environ la moitié de la population adulte était en surpoids (49%) et 16% souffraient d'obésité sur base des données rapportées par la population elle-même dans le cadre de l'enquête de santé. Ces chiffres sont encore plus élevés sur base de mesures objectives prises lors d'une enquête de santé par examen complémentaire à domicile ; 55% de la population adulte était en surpoids et 21% étaient obèses en 2018.

Activité physique

En 2018, seulement 30% de la population adulte suivait la recommandation de l'OMS qui préconise une activité physique d'intensité modérée d'au moins 150 minutes par semaine, en dehors du contexte du travail. Seulement 20% des garçons et 13% des filles de 11 à 18 ans ont suivi la recommandation de l'OMS pour les jeunes (60 minutes d'activité physique par jour).

Alimentation

En ce qui concerne les habitudes alimentaires également, nous pouvons faire mieux. En 2018, seulement 13% de la population de 6 ans et plus respectait la recommandation alimentaire de l'OMS de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. 20% consomment quotidiennement des boissons sucrées.

Nous fumons moins. En 2018, 15% de la population a indiqué fumer tous les jours, une baisse importante sur les 15 dernières années. Nous faisons ainsi mieux que la moyenne de l'UE-15. Les hommes fument toujours plus que les femmes et de moins en moins de jeunes (15-24 ans) étaient des fumeurs quotidiens en 2018 (11% contre 17% en 2013). Par ailleurs, 4,1% de la population étaient des utilisateurs réguliers d'e-cigarettes en 2018 en Belgique.Notre consommation d'alcool diminue, mais reste toujours élevée. En 2019, le Belge consommait en moyenne 10,8 litres d'alcool pur par an. La consommation d'alcool pur en Belgique est maintenant légèrement inférieure à la moyenne de l'UE-15 (11,1 litres). 7,4% des hommes et 4,3% des femmes indiquent avoir une surconsommation d'alcool hebdomadaire (c'est-à-dire plus de 21 consommations par semaine pour les hommes et plus de 14 consommations pour les femmes). Environ 10% des jeunes de 15 à 24 ans signalent "boire de façon risquée en une seule occasion" chaque semaine, c'est-à-dire consommé au moins 6 boissons alcoolisées en une seule occasion. Le surpoids est un problème important en Belgique, tout comme dans la plupart des pays industrialisés. En 2018, environ la moitié de la population adulte était en surpoids (49%) et 16% souffraient d'obésité sur base des données rapportées par la population elle-même dans le cadre de l'enquête de santé. Ces chiffres sont encore plus élevés sur base de mesures objectives prises lors d'une enquête de santé par examen complémentaire à domicile ; 55% de la population adulte était en surpoids et 21% étaient obèses en 2018.En 2018, seulement 30% de la population adulte suivait la recommandation de l'OMS qui préconise une activité physique d'intensité modérée d'au moins 150 minutes par semaine, en dehors du contexte du travail. Seulement 20% des garçons et 13% des filles de 11 à 18 ans ont suivi la recommandation de l'OMS pour les jeunes (60 minutes d'activité physique par jour). En ce qui concerne les habitudes alimentaires également, nous pouvons faire mieux. En 2018, seulement 13% de la population de 6 ans et plus respectait la recommandation alimentaire de l'OMS de consommer au moins 5 portions de fruits et légumes par jour. 20% consomment quotidiennement des boissons sucrées.