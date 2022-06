Vitamines, minéraux, oligo-éléments sont indispensables à notre santé. Parmi eux, la vitamine D, le magnésium, le calcium, le zinc et le sélénium jouent un rôle essentiel. Une alimentation de qualité et la prise de compléments alimentaires ciblés permettent de booster sa santé.

"Le régime méditerranéen est le plus à même de remplir nos besoins nutritionnels quotidiens. Mais l'âge, le mode de vie et les facteurs propres au vieillissement peuvent provoquer certains déséquilibres, analyse Eric De Maerteleire, bio-ingénieur et auteur spécialisé dans le rapport alimentation/santé. Concrètement, il s'agit de phénomènes tels que la moins bonne capacité intestinale à absorber vitamines et minéraux. Le même régime fournit moins d'apports nutritionnels à 60 ans qu'à 20 ans. La production de précurseur de production sous-cutanée de vitamine D diminue. Les traitements médicamenteux, les tro...

"Le régime méditerranéen est le plus à même de remplir nos besoins nutritionnels quotidiens. Mais l'âge, le mode de vie et les facteurs propres au vieillissement peuvent provoquer certains déséquilibres, analyse Eric De Maerteleire, bio-ingénieur et auteur spécialisé dans le rapport alimentation/santé. Concrètement, il s'agit de phénomènes tels que la moins bonne capacité intestinale à absorber vitamines et minéraux. Le même régime fournit moins d'apports nutritionnels à 60 ans qu'à 20 ans. La production de précurseur de production sous-cutanée de vitamine D diminue. Les traitements médicamenteux, les troubles immunitaires et le stress chronique accru dû à la solitude, aux problèmes de sommeil et au manque d'exercice sont d'autres perturbateurs." Les vitamines et les minéraux présents dans l'alimentation sont généralement mieux absorbés par le corps humain que ceux contenus dans les compléments. Mieux vaut donc privilégier une alimentation de qualité mais dans certains cas, cela ne suffit pas. "Les compléments alimentaires sont alors la meilleure solution. Il est toutefois recommandé de vérifier préalablement qu'il y a bien une carence et demander conseil au médecin ou au pharmacien. Certains compléments très fortement dosés, comme la vitamine B6, l'iode, le fer et le sélénium, peuvent produire des effets secondaires", souligne Eric De Maerteleire.