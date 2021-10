Le nombre de personnes qui reçoivent des soins infirmiers à domicile augmente rapidement, écrit Het Nieuwsblad. En cinq ans, le budget consacré à ces soins a progressé de plus de 400 millions d'euros.

En 2017, l'Inami (Institut national d'assurance maladie-invalidité) a consacré quasiment 1,48 milliard d'euros pour les honoraires des infirmières et infirmiers à domicile, contre déjà 1,83 milliard en 2021. Et si le budget pour 2022 est approuvé cette semaine, le montant passera à près de 1,92 milliard sur les 31 milliards consacrés à la santé. Ces chiffres figurent dans les estimations techniques de l'Inami que le journal a pu consulter.

Le secteur de l'aide et des soins à domicile s'est en effet beaucoup développé ces dernières années. Rien qu'en Wallonie, on retrouve déjà une trentaine de Centres de coordination de soins et de l'aide à domicile agréés, selon l'AVIQ. En Flandre, 192 services agréés proposent des soins à domicile. Une petite quinzaine de centres agréés se spécialisent dans ces soins dans l'arrondissement de Bruxelles.

Ils remarquent la demande croissante. "Après une hospitalisation, les patients sont renvoyés chez eux plus rapidement", explique Hendrik Van Gansbeke, coordinateur du Wit-Gele Kruis (La Croix Jaune et Blanche). "Les gens sont plus susceptibles de recevoir des soins palliatifs à domicile, ou des traitements contre le cancer ou une antibiothérapie. Cela devrait encore augmenter dans les années à venir, maintenant que le covid a renforcé l'assistance médicale à distance. Les gens veulent rester chez eux plus longtemps."

