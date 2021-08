Le padel est devenu le sport d'extérieur le plus apprécié des Belges... Pas étonnant quand on sait que tout le monde peut se mettre à ce sport ludique, qui fait autant travailler le physique que le mental!

Si vous passez près d'un terrain de padel, tendez l'oreille. Il y a de fortes chances pour que vous entendiez des éclats de rire. Car le padel, ce sport situé quelque part entre le tennis et le squash, est fait avant tout pour s'amuser.

L'ex-championne de tennis Sabine Appelmans avoue s'y adonner plusieurs fois par semaine. "Comme le padel se joue en double, c'est une activité très conviviale. Surtout que pour améliorer son jeu, il faut s'aider et s'entraîner mutuellement . Les différences de niveau entre joueurs sont beaucoup plus équilibrées qu'au tennis, ce qui permet plus facilement de jouer en équipe. L'effet de surprise de la balle qui rebondit dans tous les sens assure aux joueurs une bonne partie de rigolade, tout en leur offrant un exercice intensif." Passer du temps en plein air avec des partenaires de jeu est excellent pour le moral et permet de renforcer le lien social. "Je joue en général deux heures d'affilée, sans montre. C'est l'idéal pour me vider la tête, car au padel on ne s'occupe que de la balle et de ses adversaires. Après une séance, je sens que j'ai refait le plein d'énergie. Pour moi, c'est comme le tennis, avant que j'en fasse mon métier." Des débutants aux sportifs expérimentés, des ados aux 80 + , le padel touche désormais un public très diversifié grâce à son accessibilité et à sa relative simplicité. "Techniquement, le padel est beaucoup plus facile que le tennis, notamment à cause de la raquette, plus courte, et du terrain, plus petit. Ceux qui ont déjà une certaine habitude du tennis feront des progrès rapides, mais j'enseigne aussi aux débutants", assure Sabine Appelmans. Mieux vaut ne pas faire l'impasse sur les cours d'initiation, recommande Tom Teulingkx, médecin du sport, lui-même féru de padel depuis sept ans. "Entre autres pour éviter les blessures et pour s'imprégner des aspects techniques et tactiques. C'est un sport très complet. La quasi-totalité des groupes musculaires sont mobilisés: les jambes, les épaules, les bras... car on joue beaucoup avec la raquette au-dessus de la tête. On exerce de ce fait des muscles assez peu sollicités dans la vie quotidienne." Les nombreux petits pas de course qu'on effectue vers l'avant et vers l'arrière, les mouvements de rotation et les sauts stimulent la souplesse, l'équilibre et la conscience corporelle. "La coordination main-oeil, fortement mise à l'épreuve, est un autre atout du padel, précise Tom Teulingkx. Vous devez réagir rapidement face à la balle qui bouge et rebondit, et vous adapter constamment à de nouvelles situations. Tout cela renforce les réflexes dont on a également besoin pour anticiper la circulation au milieu du trafic, par exemple. Par rapport au tennis, le padel est plus intense, car il y a moins de périodes de repos. La balle est en jeu en permanence, on perd donc beaucoup moins de temps à la ramasser sur le terrain." Pour améliorer son endurance, le padel est un peu moins efficace. "Il faut le pratiquer à un haut niveau pour améliorer son endurance. Mieux vaut associer le padel avec la marche ou le vélo." Les échanges de balles successifs et les interactions constantes mettent également nos cellules grises à l'épreuve. "Comme vous jouez avec un objet mobile entre quatre murs, votre cerveau doit raisonner comme celui d'un joueur de snooker ou de billard, analyse Tom Teulingkx. Vous pouvez renvoyer la balle immédiatement, mais il est souvent plus intéressant d'un point de vue tactique de la laisser frapper le mur du fond. Cela signifie qu'on agit un peu contre son intuition. Vous ne vous déplacez pas vers la balle qui approche, mais dans la direction opposée, ce qui demande au cerveau un travail de réflexion et d'anticipation. Le fait de se trouver dans un espace limité vous force également à décider en quelques secondes comment réagir. La concentration est constamment aiguisée." Comme le padel est un sport qu'on maîtrise assez vite, il active davantage le système de récompense dans le cerveau. Cela libère des substances bienfaisantes, comme la dopamine. On ressent des stimuli plus gratifiants qu'avec des sports techniquement plus complexes. "Le padel est aussi un bon stimulant pour la confiance en soi. Il a même des effets dans la vie quotidienne. En tant que coach, je trouve formidable de voir la réactions des gens après une séance réussie", se réjouit Sabine Appelmans. Le padel est-il aussi un bon moyen de se détendre et de chasser le stress, comme certains le pensent? "C'est sans aucun doute un sport plutôt efficace pour réduire le stress, mais se défouler sur la balle n'est pas la manière la plus intelligente de jouer au padel. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un sport très tactique, où l'on marque des points grâce à des balles bien placées plutôt que par la force. En revanche, c'est un sport idéal pour la maîtrise de soi et de ses impulsions", conclut le docteur Teulingkx. L'énorme succès du padel a hélas un revers... Les terrains ont beau sortir de terre comme des champignons, la demande reste bien plus forte que l'offre et les terrains libres manquent cruellement.