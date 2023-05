Le mode de calcul de l'étiquetage nutritionnel Nutri-Score va changer à partir de la fin 2023 pour mieux prendre en compte les connaissances en matière d'alimentation et de santé, ont annoncé les autorités sanitaires.

Le Nutri-Score est un système d'étiquetage qui vise à renseigner le consommateur sur les bénéfices ou les désavantages pour la santé des aliments en vente en magasin. Les pastilles allant du vert au rouge assorties des lettres A à E sont d'application en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Suisse.

Mais le Nutri-Score, lancé en 2017, a fait l'objet de critiques qui, sans remettre en cause son bien-fondé, portent sur le caractère obsolète ou inadapté de certaines de ses recommandations. Les responsables du système ont donc décidé de revoir l'algorithme de calcul en commençant par les aliments solides l'an dernier. La nouvelle mise à jour annoncée récemment concerne les aliments liquides. L'algorithme de classification des boissons sera ainsi modifié afin, notamment, de restreindre la substitution des sucres par des édulcorants.

Ce qui va changer

Les évolutions pour les boissons permettront d'atteindre les principaux objectifs suivants, tout en renforçant la cohérence avec les recommandations alimentaires:

Harmoniser l'algorithme en assurant une classification cohérente de l'ensemble des boissons. Ainsi, le lait, les boissons lactées et les boissons végétales ont été incluses dans cet algorithme en assurant une classification du lait écrémé et demi-écrémé dans les classes les plus favorables et en permettant une différenciation entre les différents types de lait selon leur teneur en matières grasses et avec les boissons lactées sucrées.

Mieux différencier la composition nutritionnelle des boissons selon leur teneur en sucres. En particulier pour les boissons faiblement sucrées, et modifier l'algorithme afin de limiter la substitution des sucres par des édulcorants.

Maintenir la position spécifique de l'eau - seule boisson recommandée par les organisations internationales - dans la catégorie A.

Conserver une classification globalement similaire des jus de fruits et nectars (incluant les smoothies) par rapport à l'algorithme actuel du Nutri-Score, jugée adéquate par les experts au regard de la littérature scientifique.

Les recommandations en Belgique

Les directives diététiques pour la population adulte belge recommandent de:

consommer le moins possible de boissons contenant des sucres ajoutés et d'opter plutôt pour de l'eau. L'eau devrait être le premier choix.

et d'opter plutôt pour de l'eau. L'eau devrait être le premier choix. consommer 1 à 1,5 litre d'eau par jour , réparti sur la journée, en plus des liquides absorbés par l'alimentation.

, réparti sur la journée, en plus des liquides absorbés par l'alimentation. privilégier l'eau du robinet pour des raisons de santé et de durabilité.

pour des raisons de santé et de durabilité. si on n'aime pas l'eau, opter pour des alternatives non sucrées : comme l'eau aromatisée (sans sucre ajouté ni édulcorant), le thé, la tisane ou le café.

: comme l'eau aromatisée (sans sucre ajouté ni édulcorant), le thé, la tisane ou le café. consommer quotidiennement entre 250 et 500 ml de lait et de produits laitiers.

Désormais, les six pays concernés doivent introduire ces changements dans leur réglementation d'ici la fin de l'année. Les entreprises concernées auront ensuite deux ans pour adapter leur étiquetage.

