En 2023, des moustiques tigres ont été détectés à trois endroits différents en Belgique (Lebbeke, Wilrijk et une aire d'autoroute à Wanlin). Sciensano lance une application facile pour encourager les citoyens à traquer les moustiques tigres et contribuer à ralentir leur implantation.

Pendant la saison 2023, Sciensano et l'Institut de médecine tropical, avec l'aide des citoyens, ont détecté des moustiques tigres (Aedes albopictus) à trois endroits différents en Belgique (Lebbeke, Wilrijk et une aire d'autoroute à Wanlin). L'année dernière, des moustiques tigres avaient déjà été détectés à deux de ces endroits, Lebbeke et Wilrijk.

Selon Isra Deblauwe, entomologiste à l'Institut de Médecine Tropicale, ces découvertes récentes ne sont pas surprenantes. "La détection de moustiques tigres dans les deux communes correspond à ce qui a été observé l'année dernière. Remarquablement, des moustiques adultes et des oeufs ont été identifiés exactement aux mêmes endroits que précédemment, et aucune voie d'introduction n'a été identifiée. Par conséquent, on peut en conclure que le moustique tigre a survécu à l'hiver à Wilrijk et Lebbeke, marquant la transition vers une nouvelle phase du processus d'invasion, caractérisée par son établissement."

Jusqu'à l'année dernière, des moustiques tigres étaient régulièrement introduits à différents endroits de Belgique, par le biais du trafic routier, de l'importation de pneus d'occasion et du lucky bambous. Cependant, rien n'indiquait jusqu'à présent qu'ils avaient survécu à l'hiver. C'est la première fois que la surveillance démontre l'hivernage du moustique tigre en Belgique, ce qui marque une étape importante vers son établissement dans le pays. Wilrijk et Lebbeke étant situées en Flandre, l'Agentschap voor Natuur en Bos est responsable de la mise en oeuvre des mesures de contrôle à ces endroits.

Application. © Sciensano

Une nouvelle application pour la surveillance du moustique tigre !

Mais tout le monde peut contribuer à réduire les populations de moustiques en évitant, autant que possible, la présence d'eau stagnante autour de l'habitation. En effet, le moustique tigre pond ses oeufs juste au-dessus de la surface de l'eau, contre la paroi intérieure d'objets contenant une petite quantité d'eau stagnante, comme les pots de fleurs, les gouttières et les barils d'eau de pluie.

L'implication des citoyens dans la surveillance des moustiques tigres est également extrêmement importante. Leur contribution aide les chercheurs à identifier à temps la présence et la localisation de ces moustiques, permettant de prendre des mesures de contrôle précoces et de retarder leur établissement en Belgique. Afin de faciliter la participation citoyenne, Sciensano a développé une application facile d'utilisation (disponible pour Android et Apple). Grâce à celle-ci, les citoyens pourront facilement signaler la présence de moustiques tigres en capturant ou en téléchargeant des photos à partir de leur smartphone.

Javiera Rebolledo Romero, épidémiologiste chez Sciensano dit : "Ces résultats démontrent clairement que les citoyens jouent un rôle important et leur contribution est très importante pour la surveillance du moustique tigre en Belgique, non seulement pour détecter de nouvelles introductions, mais aussi pour déterminer si une population de moustiques tigres reste présente et persiste d'une saison à l'autre. Nous invitons tout le monde à télécharger l'application, à ouvrir les yeux et à saisir son smartphone pour envoyer des photos du moustique tigre."

Source:Sciensano

