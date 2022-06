Pour la plupart des gens, faire de l'exercice ou simplement bouger a un effet positif sur leur sommeil. Si vous avez des difficultés à vous endormir ou que vous vous réveillez régulièrement durant la nuit, faites attention: on ne peut pas faire du sport n'importe quand. Pour un voyage en douceur au pays des rêves, définissez un créneau horaire adapté à votre horloge biologique.

Faire de l'exercice régulièrement, bénéfique pour le corps et l'esprit? C'est une évidence! La qualité de notre sommeil est, elle aussi, étroitement liée aux exercices que nous pratiquons pendant la journée. De nombreuses personnes choisissent de faire de l'exercice le soir - souvent pour des raisons pratiques - mais cela semble loin d'être idéal. Dans la mesure du possible, il est préférable de faire du sport entre 4 et 6 heures avant l'heure normale du coucher.

La psychologue américaine et spécialiste du sommeil Shelby Harris a constaté que se dépenser durant cette période aide les insomniaques à mieux dormir. Cela a tout à voir avec notre rythme cardiaque, notre température corporelle et notre métabolisme. Lorsque ceux-ci sont trop élevés, s'endormir devient plus difficile. Si vous faites de l'exercice plus de quatre heures avant d'aller vous coucher, vous avez suffisamment de temps pour vous rafraîchir en douceur et votre corps peut encore digérer tranquillement votre repas du soir. Cela favorise non seulement l'endormissement, mais assure également un sommeil profond plus réparateur.

Hormones du bonheur

Normalement, la température de votre corps baisse progressivement environ 1 à 2 heures avant le coucher. Il s'agit d'un processus important qui prépare le corps et l'esprit au sommeil à venir. Si vous faites de l'exercice dans les dernières heures avant de vous mettre au lit, comme beaucoup de gens le font, votre température corporelle augmentera. Cela chamboulera alors le cycle du sommeil et perturbera l'endormissement.

Le rythme cardiaque et le métabolisme, actifs lorsqu'on fait de l'exercice, constituent également un obstacle au sommeil. De plus, bouger libère des hormones du bonheur comme les endorphines et la dopamine et envoie plus d'oxygène à notre cerveau. C'est bien si cela se produit 4 à 6 heures avant le coucher. Votre sommeil n'en sera que plus paisible. À l'inverse, juste avant le coucher, ces hormones constituent un obstacle car elles vous donnent plus d'énergie et peuvent rendre votre cerveau plus alerte.

Habitudes et âge

Vos propres habitudes de sommeil, votre horloge biologique, les types d'exercices ou de sports que vous pratiquez, votre âge et le fait que vous soyez plutôt du matin ou du soir peuvent influencer l'heure d'exercice idéale pour une bonne nuit de sommeil. Shelby Harris, par exemple, a constaté que, pendant des années, elle pouvait courir à l'heure du coucher sans aucun problème et sans aucun effet sur son sommeil. Mais ce schéma a changé pour elle quand elle a pris de l'âge. Aujourd'hui, elle fait la plupart de ses exercices le matin, ce qui n'a pas d'effet particulier sur la qualité de son sommeil. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil ou qui se réveillent souvent beaucoup trop tôt doivent être prudentes avec les sports matinaux. S'ils deviennent régulier, ils peuvent involontairement donner à votre corps le signal de se réveiller très tôt à chaque fois.

Toutes les formes d'exercice n'ont pas un effet favorable sur l'insomnie. Un entraînement cardio modérément intensif, comme la marche, semble efficace pour favoriser le sommeil. Pour les entraînements plus intensifs, comme la musculation ou la course à pied, aucun effet positif n'a pu encore être démontré scientifiquement. Une promenade d'une demi-heure peut déjà contribuer à raccourcir le temps nécessaire pour tomber dans les bras de Morphée. Mais les effets favorables sur le sommeil sont plus importants si vous faites de l'exercice modérément intensif plusieurs fois par semaine pendant une longue période.

Source: Sleep Foundation, MindBodyGreen

Faire de l'exercice régulièrement, bénéfique pour le corps et l'esprit? C'est une évidence! La qualité de notre sommeil est, elle aussi, étroitement liée aux exercices que nous pratiquons pendant la journée. De nombreuses personnes choisissent de faire de l'exercice le soir - souvent pour des raisons pratiques - mais cela semble loin d'être idéal. Dans la mesure du possible, il est préférable de faire du sport entre 4 et 6 heures avant l'heure normale du coucher. La psychologue américaine et spécialiste du sommeil Shelby Harris a constaté que se dépenser durant cette période aide les insomniaques à mieux dormir. Cela a tout à voir avec notre rythme cardiaque, notre température corporelle et notre métabolisme. Lorsque ceux-ci sont trop élevés, s'endormir devient plus difficile. Si vous faites de l'exercice plus de quatre heures avant d'aller vous coucher, vous avez suffisamment de temps pour vous rafraîchir en douceur et votre corps peut encore digérer tranquillement votre repas du soir. Cela favorise non seulement l'endormissement, mais assure également un sommeil profond plus réparateur. Normalement, la température de votre corps baisse progressivement environ 1 à 2 heures avant le coucher. Il s'agit d'un processus important qui prépare le corps et l'esprit au sommeil à venir. Si vous faites de l'exercice dans les dernières heures avant de vous mettre au lit, comme beaucoup de gens le font, votre température corporelle augmentera. Cela chamboulera alors le cycle du sommeil et perturbera l'endormissement. Le rythme cardiaque et le métabolisme, actifs lorsqu'on fait de l'exercice, constituent également un obstacle au sommeil. De plus, bouger libère des hormones du bonheur comme les endorphines et la dopamine et envoie plus d'oxygène à notre cerveau. C'est bien si cela se produit 4 à 6 heures avant le coucher. Votre sommeil n'en sera que plus paisible. À l'inverse, juste avant le coucher, ces hormones constituent un obstacle car elles vous donnent plus d'énergie et peuvent rendre votre cerveau plus alerte.Vos propres habitudes de sommeil, votre horloge biologique, les types d'exercices ou de sports que vous pratiquez, votre âge et le fait que vous soyez plutôt du matin ou du soir peuvent influencer l'heure d'exercice idéale pour une bonne nuit de sommeil. Shelby Harris, par exemple, a constaté que, pendant des années, elle pouvait courir à l'heure du coucher sans aucun problème et sans aucun effet sur son sommeil. Mais ce schéma a changé pour elle quand elle a pris de l'âge. Aujourd'hui, elle fait la plupart de ses exercices le matin, ce qui n'a pas d'effet particulier sur la qualité de son sommeil. Les personnes qui ont des problèmes de sommeil ou qui se réveillent souvent beaucoup trop tôt doivent être prudentes avec les sports matinaux. S'ils deviennent régulier, ils peuvent involontairement donner à votre corps le signal de se réveiller très tôt à chaque fois.Toutes les formes d'exercice n'ont pas un effet favorable sur l'insomnie. Un entraînement cardio modérément intensif, comme la marche, semble efficace pour favoriser le sommeil. Pour les entraînements plus intensifs, comme la musculation ou la course à pied, aucun effet positif n'a pu encore être démontré scientifiquement. Une promenade d'une demi-heure peut déjà contribuer à raccourcir le temps nécessaire pour tomber dans les bras de Morphée. Mais les effets favorables sur le sommeil sont plus importants si vous faites de l'exercice modérément intensif plusieurs fois par semaine pendant une longue période. Source: Sleep Foundation, MindBodyGreen