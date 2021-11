Ce n'est malheureusement pas la bonne période de l'année pour cela, mais le jardinage semble avoir un effet bénéfique sur les personnes qui se remettent d'un cancer. Aux Pays-Bas, des recherches ont été menées: des patients atteints de cancer ont ainsi été invités à jardiner ensemble sous la direction de bénévoles.

Pendant et après leur traitement contre le cancer, de nombreuses personnes doivent faire face à des symptômes qui affectent leur qualité de vie, comme la fatigue, la perte de mémoire ou la dépression. Des recherches antérieures ont montré que les personnes qui adaptent leur mode de vie en faisant plus d'exercice et en mangeant plus sainement rencontrent généralement moins de problèmes. Et pourtant, (trop) peu de patients adoptent véritablement ces changements. Le jardinage peut alors être le moyen idéal de faire plus d'exercice.

À l'université de Wageningen, on a voulu étudier cette voie de manière scientifique par le biais du projet pilote Healing Gardens. Des (anciens) patients atteints de cancer ont ainsi pu jardiner dans un espace vert communautaire pendant une saison, sous la supervision de bénévoles. Le projet pilote a connu un succès immédiat. Les participants sont rapidement devenus plus actifs et plus énergiques et ont également apprécié le contact avec les autres malades. Ils ont échangé leurs expériences de jardinage mais ont également pu parler de leurs traitements. En étant à l'extérieur, ils ont "absorbé" plus de lumière naturelle et donc de vitamine D. Fait remarquable: les chercheurs ont constaté que les gens ont également commencé à manger plus de fruits et de légumes. En cultivant leurs propres fruits et légumes, leur régime alimentaire a, lui aussi, subi une petite métamorphose.

L'idée a depuis été adoptée par la maison Toon Hermans à Ede (Pays-Bas), qui fonctionne comme un centre d'accueil pour les patients atteints de cancer. Dans ce "Toon Garden", des bénévoles et des patients entretiennent avec succès un potager depuis deux ans. Ces projets seront bientôt étendus à d'autres centres de jour. Dans notre pays, de tels projets de jardins n'existent pas encore.

Étude de suivi

Souvent, les patients atteints de cancer sont tout simplement trop fatigués pour changer leur mode de vie ou faire plus d'exercice. Après tout, le cancer et les traitements sont très éprouvants, tant sur le plan mental que physique. Afin de découvrir les techniques qui peuvent les aider à adopter de tels changements de mode de vie, une nouvelle étude de suivi est actuellement menée à l'université de Wageningen auprès de personnes qui se sont remises d'un cancer du côlon. Cette étude vise également à déterminer si un mode de vie sain permet de lutter efficacement contre la fatigue chronique. Le changement doit se faire par étapes et il est important que les patients puissent adopter des activités qui leur conviennent. Par exemple, pour les personnes qui aiment être à l'extérieur, le jardinage peut être une meilleure option que du fitness dans une salle de sport.

