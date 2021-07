On sait que les personnes diabétiques courent un risque accru de complications graves après une infection au covid. Mais le lien entre les deux fonctionnerait également dans le sens inverse. Des personnes en bonne santé ont en effet été diagnostiquées diabétiques après une infection grave au covid.

Ces derniers mois, les experts ont remarqué que certaines personnes peuvent souffrir de symptômes à long terme à la suite d'une infection - généralement grave - au covid. Pour autant, on ne connait pas encore tout au sujet de ces symptômes du covid long, comme on appelle ce phénomène. Certains se plaignent de fatigue persistante, de maux de tête, de problèmes de concentration, d'essoufflement et ont parfois la sensation de ne pas être complètement rétablis. Les scientifiques cherchent maintenant à savoir si un covid sévère peut également conduire au développement d'une maladie métabolique chronique, le diabète.

Protéine

La recherche n'en est encore qu'à ses débuts, mais une protéine spécifique (ACE2) jouerait un rôle crucial dans le développement du diabète après infection. Lorsqu'une personne est infectée par le coronavirus, celui-ci se fixe sur ce type de protéine et pénètre ensuite dans les cellules du corps. Cette protéine se trouve dans les poumons, le nez et les intestins et les patients dits "à risque" semblent en produire davantage. De plus, cette protéine est également présente dans les tissus et organes responsables du métabolisme du glucose, tels que le pancréas, les reins et le foie. D'où l'hypothèse que l'infection par le covid peut provoquer une perturbation de ce métabolisme, ce qui pourrait entraîner un diabète ou aggraver un diabète existant.

Quel diabète

Le mécanisme exact par lequel le virus peut perturber le métabolisme n'a pas encore été découvert et de nombreuses autres questions sont actuellement étudiées par les scientifiques. On ne sait pas encore exactement quel type de diabète survient après une infection au covid. S'agit-il d'un des types connus, comme le type 1 ou 2, ou d'un nouveau type ? Le nombre de personnes souffrant du diabète après une infection au covid doit également être cartographié. Il est également nécessaire de déterminer combien de temps les symptômes persistent. Sont-ils permanents ou temporaires ? Pour obtenir une meilleure réponse à cette question, un registre mondial va être mis en place, dans lequel les médecins pourront enregistrer les patients présentant des symptômes de diabète après infection au covid.

