Inesthétiques, les carcinomes basocellulaires apparaissent sur le visage et les zones du corps exposées au soleil passé 50 ans. Mieux vaut intervenir assez vite.

Les carcinomes basocellulaires se présentent sous forme de petites perles nacrées, de plaques desquamantes rouges ou rosées ou encore d'une petite blessure qui saigne ou ne guérit pas. "Les dommages causés par l'exposition au soleil s'accumulent et peuvent entraîner des mutations cutanées incontrôlées, au niveau du visage, du nez, des oreilles et du cou, précise la dermatologue Sandra Swimberghe. Les carcinomes basocellulaires se développent lentement, sont relativement bénins mais finissent par "ronger" les tissus cutanés sains." Le dermatologue effectue une biopsie en prélevant un échantillon de peau pour déterminer le type de tumeur. "Les crèmes immunostimulantes qui renforcent les défenses immunitaires sont très efficaces pour combattre les petites cellules cancéreuses superficielles. La photothérapie dynamique est une autre méthode efficace qui consiste à appliquer une crème photosensible sur les cellules cancéreuses avant leur exposition à une source lumineuse de forte intensité." Dans certains cas, la chirurgie est la seule solution. En fonction de la taille et de la localisation, la tumeur peut s'enlever intégralement, ainsi que les tissus sains environnants afin de réduire les risques de récidives."Sur les zones esthétiquement plus délicates, autour des yeux et du nez, on a recours à la chirurgie de Mohs. Cette technique consiste à enlever une tumeur par petites couches, contrôlées au fur et à mesure, de manière à supprimer le cancer tout en laissant un maximum de tissu sain." Est-il possible d'éliminer tout risque de récidive? "Si la peau a été abîmée par le soleil et un carcinome basocellulaire s'est développé, le risque de récidive est plus élevé et mieux vaut se montrer prudent. Les dommages causés par l'exposition au soleil sont irréversibles. Il est donc vivement conseillé d'appliquer des crèmes solaires à indice de protection élevé et de limiter les expositions."