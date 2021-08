Avez-vous déjà entendu parler d'un petit tournebroche individuel ou "cowboysteak"? Peut-être en avez-vous déjà utilisé? De nombreux accidents entrainant des brûlures ont été signalés et, comme l'appareil ne répond pas aux normes de sécurité générales, celui-ci ne peut provisoirement plus être vendu ou loué.

Ce petit tournebroche individuel, aussi appelé familièrement "cowboysteak", est régulièrement utilisé lors de fêtes en famille ou entre amis. Il est posé sur un support au-dessus d'un petit réservoir en aluminium dans lequel un combustible est allumé. Les flammes peuvent atteindre jusqu'à plus de 10 cm. Le tournebroche est placé directement sur une planche devant chaque convive. De cette manière, chacun peut griller son propre morceau de viande devant lui.

Ces dispositifs comportent un risque grave de brûlures et ne répondent pas aux normes générales de sécurité. Les risques sont les plus élevés lorsque du combustible est ajouté dans un réservoir (presque) éteint, lorsque la poignée de la broche en métal n'a pas de protection ou lorsque la graisse qui tombe goutte à goutte fait gicler le combustible. De plus, le petit tournebroche individuel peut être instable et se renverser, laissant le combustible allumé se répandre sur la table, ou il peut aussi provoquer une intoxication au monoxyde de carbone.

En 2020, le SPF Economie avait décidé, dans un arrêté ministériel, de suspendre temporairement l'offre, la vente, la distribution ou la location de ces petits tournebroches individuels. Cette suspension était intervenue à la suite de nombreux accidents et parce que le dispositif ne répondait pas à l'obligation générale de sécurité. Cette mesure temporaire est prolongée d'un an.

Si vous avez déjà un petit tournebroche individuel en votre possession, nous vous conseillons de ne plus l'utiliser.

