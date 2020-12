Le vaccin de Pfizer/BioNTech sera le premier à arriver en Belgique. Dès janvier, quelque 600.000 doses devraient être disponibles, permettant la vaccination de 300.000 personnes, à raison de deux doses par personne, ont indiqué les autorités. La vaccination se déroulera en plusieurs phases.

Les personnes prioritaires

Dès janvier, la Belgique disposera de quelque 600 000 doses, qui permettront de vacciner 300 000 personnes puisque ce vaccin doit être administré à deux reprises (à raison de 3 semaines d'intervalle) pour être effectif. Le vaccin de Pfizer/BioNTech sera le premier à arriver en Belgique. Une fois que les vaccins seront prêts, ils seront acheminés par Pfizer jusque dans les centres de vaccination (les hôpitaux).

Les résidents et le personnel des maisons de repos et des institutions collectives de soins feront partie des groupes prioritaires.

Suivront les professionnels des soins (dans les hôpitaux et ceux travaillant en première ligne); les autres membres du personnel des hôpitaux et des services de santé; les plus de 65 ans; la tranche 45-65 ans en cas de comorbidités spécifiques dont la liste n'a pas été arrêtée, et enfin les personnes exerçant des fonctions sociales ou économiques essentielles, selon des critères qui doivent encore être déterminés.

Plusieurs phases

Ces différentes phases s'étaleront durant les premiers mois de 2021, ce qui signifie que la majorité des Belges ne sera pas vaccinée avant l'été, ont admis les autorités sans calendrier plus précis. "Notre stratégie est évolutive. Nous aimerions aller plus vite mais pour l'instant, la seule certitude que nous avons dans notre plan, c'est l'arrivée des vaccins de Pfizer en janvier. Et même ça, ça reste soumis au feu vert de l'Agence européenne des Médicaments (AEM)", a expliqué Dirk Ramaekers, le président de la task force vaccination.

"Nous sommes tout de même quasiment certains, aussi, de l'arrivée des vaccins de Moderna. Mais pour le reste, tout dépend de la disponibilité des vaccins et de leurs modalités", a-t-il ajouté.

Les autorités espèrent toutefois qu'à partir de la mi-mars, si tous les vaccins sont approuvés par l'AEM, leur production s'accélérera et qu'il sera alors plus aisé de parvenir au bout des trois phases opérationnelles:

1a (groupes à risques hautement prioritaires) : cette première phase devrait débuter vers le 5 janvier, la priorité sera donnée aux métiers de soins, comme prévu, avec les maisons de repos et des institutions collectives de soins. Il concerne 150 000 habitants et 60 000 salariés.

1b (élargissement des groupes à risques) : d'ici là, environ 3 millions de doses devraient être disponibles. C'est au tour des plus de 65 ans, suivis des 45 à 65 ans ayant des problèmes de santé sous-jacents tels que l'obésité (IMC> 30), le diabète, l'hypertension et maladies vasculaires, maladies du foie et des reins, ...

et 2 (groupes à faibles risques) - qui ont été définies : la phase II peut démarrer si un approvisionnement suffisant en vaccins est disponible. Dans cette phase, la population générale est vaccinée. La vaccination peut également avoir lieu dans les entreprises et les écoles pendant cette phase.

Pour rappel, la Belgique s'est engagée à acheter des vaccins à cinq entreprises, selon la même procédure et avec les mêmes standards que pour n'importe quel autre vaccin ou médicament. Dans le détail, 7,5 millions de doses ont été achetées à AstraZenaca; 5 millions de doses à Johnson & Johnson; 5 autres millions à Pfizer - BioNtech; 2,9 millions à Curevac et 2 millions à Moderna.

