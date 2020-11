La vaccination contre le Covid-19 ne se fera pas chez le généraliste

PlusMagazine.be Rédaction en ligne

"Le futur vaccin ne passera pas par les généralistes", ni même par les pharmacies, pour des questions de conservation à des températures allant jusqu'à -80°C, de traçabilité et de bonne utilisation du vaccin pour les groupes à risque, explique mardi Jean-Michel Dogné, expert auprès de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFMPS), aux revues médicales Medi-Sphere et Le Spécialiste.

Le premier vaccin livré sera en théorie celui d'AstraZeneca, explique le docteur en sciences pharmaceutiques, ajoutant qu'1,2 millions de doses sont prévues en Belgique. Ces vaccins ne seront pas fournis en "dose unique". "On parle au minimum de conditionnement pour 10 personnes", précise l'expert. La question de la conservation entre elle aussi en compte. Selon les différents vaccins développés en parallèle, "certains vont nécessiter des systèmes de conservation qui peuvent aller jusqu'à -80°C". Une infrastructure adéquate en centre adapté est donc indispensable. Une task force s'occupe actuellement de cette réflexion au niveau belge, explique le professeur. Les Communautés, qui sont compétentes pour la prévention et les vaccins, travaillent sur la mise en place de cette campagne de vaccination. Le fédéral s'occupe quant à lui de l'autorisation de mise sur le marché. Le Conseil supérieur de la santé a estimé qu'il fallait vacciner en priorité les professionnels de la santé au sens très large, soit environ 500.000 personnes. "La première campagne de vaccination du mois de mars leur sera donc réservée en priorité. Il faudra deux doses par personne, soit un million", souligne le spécialiste. Jean-Michel Dogné attire enfin l'attention sur l'importance de ne pas répéter "les mêmes erreurs que pour le vaccin contre la grippe, que l'on a donné récemment à des personnes qui n'étaient pas prioritaires".